Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Adana'da iftar programına katıldı:

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Türkiye’nin inşası için milletimizle el ele, gönül gönüle vererek durmadan, dinlenmeden çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.

Bakan Göktaş, merkez Yüreğir ilçesi Kışla Mahallesi Çamlık Caddesi'nde düzenlenen iftar programında, vatandaşların ramazanını tebrik etti.

Katılımcılara Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın selamını ileten Göktaş, "Ramazan ayımızın, Gazze’de şiddetin sona ermesi ve tüm insanlığa barış, huzur, mutluluk getirmesini temenni ediyorum." diye konuştu.

"Sizlerle bir araya gelmek bizlere her zaman güç veriyor, umut veriyor. Bu güçle, ecdadımızın mirası, şehitlerimizin emaneti, gazilerimizin sevdası olan ülkemize ve milletimize hizmet ediyoruz. Güçlü Türkiye’nin inşası için milletimizle el ele, gönül gönüle vererek durmadan, dinlenmeden çalışmalarımızı sürdürüyoruz."

Adana'da temasları kapsamında kadınlarla, esnafla ve büyükleriyle bir araya geldiklerini belirten Göktaş, şöyle devam etti:

Bakanlık olarak bu sürede Adana’ya 24 milyar liralık yatırım gerçekleştirdiklerini belirten Göktaş, "Şunu çok iyi biliyoruz ki, güçlü aile demek, güçlü Türkiye demektir. Türkiye’yi daha güçlü, huzurlu ve refah içinde kılmak için tüm sosyal hizmet ve sosyal yardım politikalarımızı, aile odaklı bir bakış açısıyla yürütüyoruz." ifadesini kullandı.

- "Şimdi önümüzde Türkiye Yüzyılı hedeflerimiz var"

Bir ülkeyi, milleti sevmenin en büyük göstergesinin, o ülkenin insanlarına, şehirlerine yapılan hizmet ve yatırımlar olduğunu belirten Göktaş, şöyle konuştu:

"Ülkesini en çok seven, işini en iyi yapandır. Biz ülkemize olan sevdamızı, Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde 22 yıldır ortaya koyduğumuz eserlerle, projelerle, yatırımlarla gösteriyoruz. Şimdi önümüzde Türkiye Yüzyılı hedeflerimiz var. Bu hedefleri gerçekleştirmek, evlatlarımıza daha güzel bir ülke bırakmak için gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceğiz. Ülkemize ve şehirlerimize yeni eserler kazandıracağız."