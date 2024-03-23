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        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Adana'da iftar programına katıldı:

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Türkiye'nin inşası için milletimizle el ele, gönül gönüle vererek durmadan, dinlenmeden çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.03.2024 - 20:13 Güncelleme: 23.03.2024 - 20:13
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        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Adana'da iftar programına katıldı:
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        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Türkiye’nin inşası için milletimizle el ele, gönül gönüle vererek durmadan, dinlenmeden çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.

        Bakan Göktaş, merkez Yüreğir ilçesi Kışla Mahallesi Çamlık Caddesi'nde düzenlenen iftar programında, vatandaşların ramazanını tebrik etti.

        Katılımcılara Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın selamını ileten Göktaş, "Ramazan ayımızın, Gazze’de şiddetin sona ermesi ve tüm insanlığa barış, huzur, mutluluk getirmesini temenni ediyorum." diye konuştu.

        Adana'da temasları kapsamında kadınlarla, esnafla ve büyükleriyle bir araya geldiklerini belirten Göktaş, şöyle devam etti:

        "Sizlerle bir araya gelmek bizlere her zaman güç veriyor, umut veriyor. Bu güçle, ecdadımızın mirası, şehitlerimizin emaneti, gazilerimizin sevdası olan ülkemize ve milletimize hizmet ediyoruz. Güçlü Türkiye’nin inşası için milletimizle el ele, gönül gönüle vererek durmadan, dinlenmeden çalışmalarımızı sürdürüyoruz."

        - "Güçlü aile demek, güçlü Türkiye demektir"

        Bakan Göktaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, şehirlere dev eserler, büyük yatırımlar kazandırdıklarını dile getirdi.

        Bakanlık olarak bu sürede Adana’ya 24 milyar liralık yatırım gerçekleştirdiklerini belirten Göktaş, "Şunu çok iyi biliyoruz ki, güçlü aile demek, güçlü Türkiye demektir. Türkiye’yi daha güçlü, huzurlu ve refah içinde kılmak için tüm sosyal hizmet ve sosyal yardım politikalarımızı, aile odaklı bir bakış açısıyla yürütüyoruz." ifadesini kullandı.

        Bakan Göktaş, Adana'da verdikleri hizmetlerle ilgili de bilgi verdi.

        - "Şimdi önümüzde Türkiye Yüzyılı hedeflerimiz var"

        Bir ülkeyi, milleti sevmenin en büyük göstergesinin, o ülkenin insanlarına, şehirlerine yapılan hizmet ve yatırımlar olduğunu belirten Göktaş, şöyle konuştu:

        "Ülkesini en çok seven, işini en iyi yapandır. Biz ülkemize olan sevdamızı, Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde 22 yıldır ortaya koyduğumuz eserlerle, projelerle, yatırımlarla gösteriyoruz. Şimdi önümüzde Türkiye Yüzyılı hedeflerimiz var. Bu hedefleri gerçekleştirmek, evlatlarımıza daha güzel bir ülke bırakmak için gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceğiz. Ülkemize ve şehirlerimize yeni eserler kazandıracağız."

        Yerel seçimlere dikkati çeken Göktaş, Cumhur İttifakı olarak Adana'da yeni bir tarih yazacaklarını kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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