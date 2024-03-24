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        Adana'da kaza yapan otomobil sürücüsü hayatını kaybetti

        Adana'da kaza yapan otomobilin sürücüsü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.03.2024 - 08:22 Güncelleme: 24.03.2024 - 08:22
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        Adana'da kaza yapan otomobil sürücüsü hayatını kaybetti
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        Adana'da kaza yapan otomobilin sürücüsü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        Alınan bilgiye göre, merkez Sarıçam ilçesi Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nda bir otomobilin kamyona çarptığı ve sürücünün araçta sıkıştığı ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kaza yerine ulaşan ekipler, yaptıkları kontrollerde Aşkın Taşdemir'in kullandığı 01 ASK 287 plakalı otomobille kaza yaptığını ve aracında sıkıştığını tespit etti.

        Kalbinin durduğu belirlenen Taşdemir'e bir görevli tarafından kalp masajı yapıldı. Bu sırada itfaiye ekipleri yaralıyı otomobilden çıkartmak için aracın kapı ve direklerinin bir kısmını kesti.

        Otomobilden çıkartılan Taşdemir, ambulansla kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        Hastanedeki işlemleri tamamlanan Taşdemir'in cenazesi yakınlarına teslim edilmek üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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