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        Haberler Gündem Diyarbakır'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı - Güncel haberler

        Diyarbakır'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

        Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde, otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 5 yaşındaki Elvan Karademir yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.03.2024 - 00:11 Güncelleme: 24.03.2024 - 00:12
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        Araçlar kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
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        Kaza, akşam saatlerinde Bismil ilçesi kırsal Tepe Mahallesi mevkisinde meydana geldi.

        İlçe merkezine doğru seyir halinde olan ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil, Veysi Karademir yönetimindeki hafif ticari araçla kafa kafaya çarpıştı.

        Kazada sürücüler ile hafif ticari araçtaki Elvan Karademir, yaralandı. İhbarla kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, kaza yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

        Yaralılardan küçük Elvan, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Elvan’ın cansız bedeni, otopsi için Diyarbakır Adli Tıp Kurumu’na götürüldü. Tedaviye alınan sürücülerin ise sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

        Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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