Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Narenciyenin döküldüğü Çukurova'da sinek artışı ve şark çıbanı uyarısı

        ADANA Veteriner Hekimler Odası Başkanı Nihat Köse, bu yıl Çukurova'da narenciyenin dalında kalması ve çiftçiler tarafından dökülmesi nedeniyle sinek popülasyonunun artabileceğine dikkat çekerek, "Sineğin çoğalmasıyla birçok hastalık da ortaya çıkmış oluyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.03.2024 - 11:43 Güncelleme: 24.03.2024 - 11:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Narenciyenin döküldüğü Çukurova'da sinek artışı ve şark çıbanı uyarısı
        ABONE OL
        ABONE OL

        ADANA Veteriner Hekimler Odası Başkanı Nihat Köse, bu yıl Çukurova’da narenciyenin dalında kalması ve çiftçiler tarafından dökülmesi nedeniyle sinek popülasyonunun artabileceğine dikkat çekerek, “Sineğin çoğalmasıyla birçok hastalık da ortaya çıkmış oluyor. Örneğin, köpeklerde yaygın olarak görülen ve insanlara tatarcık sinekleri vasıtasıyla bulaşan, halk arasında ‘şark çıbanı’ olarak bilinen leishmaniasis hastalığı. Enfekte insan veya köpekten kan emen sinekler bunu kolayca yayabiliyor. Belediyeler, bugünden ilaçlamalara başlamalı. Gecikirse çözümü mümkün olmaz” dedi.

        Çukurova’da bu yıl bol olan limon ve mandalinaların fiyatı toplama maliyetini karşılamadığı için dalında kaldı. Birçok çiftçi ürettiği narenciyeyi döktü. Dökülen ürünler ise çeşitli bölgelerde çürümeye bırakıldı. Bu durumun bölgede zaten var olan sinek problemini güçlü bir şekilde tetikleyeceğini söyleyen Adana Veteriner Hekimler Odası Başkanı Nihat Köse, “Sineklerle yeterli mücadele olmazsa sonuç kötü olur. Bu yıl narenciye döküldü. Narenciyenin dalında kalıp dökülmesi ise sineklerin üremesi için daha iyi bir ortam anlamına geliyor. Dökülen narenciye bulunduğu yerde çürürse sineklerin üremesine davetiye çıkarılmış olur” diye konuştu.

        ‘BELEDİYELER BUGÜNDEN İLAÇLAMALARA BAŞLAMALI’

        Sinek popülasyonunun gereğinden fazla artmasının çeşitli problemlere yol açacağını belirten Köse, “Sineğin çoğalmasıyla birçok hastalık da ortaya çıkmış oluyor. Örneğin, köpeklerde yaygın olarak görülen ve insanlara tatarcık sinekleri vasıtasıyla bulaşan, halk arasında ‘şark çıbanı’ olarak bilinen leishmaniasis hastalığı. Bu hastalık köpeklerde deri formunda yaralara ve bozulmalara ardından ise ölüme yol açabiliyor. İnsanlarda ise çıban çıkmasına neden oluyor. Enfekte insan veya köpekten kan emen sinekler bunu kolayca yayabiliyor. Belediyeler, bugünden ilaçlamalara başlamalı. Gecikirse çözümü mümkün olmaz. Zamanında, doğru düzgün, sık ve etkin bir mücadele olursa ancak bu durumun önüne geçilebilir. Aksi takdirde şark çıbanında bir artış olabilir. Sinek arttıkça bu durum devam edecektir. Narenciye dökülen noktaların temizlenmesi ve kent genelinde ilaçlamanın ciddi şekilde yapılması gerekiyor” dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Yaklaşık 61 milyon seçmen sandığa gidecek
        Yaklaşık 61 milyon seçmen sandığa gidecek
        Katil, karakolda pantolonundaki lekeden fark edildi!
        Katil, karakolda pantolonundaki lekeden fark edildi!
        TFF başkanlığına aday mı oluyor?
        TFF başkanlığına aday mı oluyor?
        Seçim günü sosyal medyaya sıkı takip: Özel ekip oluşturuldu
        Seçim günü sosyal medyaya sıkı takip: Özel ekip oluşturuldu
        Rusya ve Ukrayna birbirine saldırmayı sürdürüyor
        Rusya ve Ukrayna birbirine saldırmayı sürdürüyor
        Meteoroloji duyurdu! Sıcaklıklar artıyor
        Meteoroloji duyurdu! Sıcaklıklar artıyor
        Hamas, İsrail basınındaki iddiayı yalanladı
        Hamas, İsrail basınındaki iddiayı yalanladı
        Sahte avukat kıskıvrak yakalandı
        Sahte avukat kıskıvrak yakalandı
        Prensesler diyarına bir bakış
        Prensesler diyarına bir bakış
        Yumurtaların renkleri neden farklıdır?
        Yumurtaların renkleri neden farklıdır?
        Evini otele çevirdi
        Evini otele çevirdi
        Soğan ve patatesi ayrı yerlerde saklayın! İşte nedeni
        Soğan ve patatesi ayrı yerlerde saklayın! İşte nedeni
        Çocukların kavgası büyüklere sıçradı
        Çocukların kavgası büyüklere sıçradı
        Safranbolu Sakin Şehirler Ağı'na dahil oldu
        Safranbolu Sakin Şehirler Ağı'na dahil oldu
        Arda Güler, İspanya'da yine gündemde!
        Arda Güler, İspanya'da yine gündemde!
        İştah kapatıyor, kalbi ve akciğeri koruyor!
        İştah kapatıyor, kalbi ve akciğeri koruyor!
        Kendinizi iyi hissettirecek 20 film
        Kendinizi iyi hissettirecek 20 film
        Kanser tedavisi gördüğünü açıklayan Kate Middleton'a destek
        Kanser tedavisi gördüğünü açıklayan Kate Middleton'a destek
        Setler mühendis - oyuncu kaynıyor
        Setler mühendis - oyuncu kaynıyor
        Leylekler göçü bıraktı! Artık bu zorluğa katlanmıyorlar
        Leylekler göçü bıraktı! Artık bu zorluğa katlanmıyorlar

        Benzer Haberler

        Gökhan Zan'a tehdit ve şantaj soruşturmasında 1 tutuklama
        Gökhan Zan'a tehdit ve şantaj soruşturmasında 1 tutuklama
        Adana'da sahte avukat adliyede dolaşırken yakalandı
        Adana'da sahte avukat adliyede dolaşırken yakalandı
        Adana'da devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti
        Adana'da devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti
        Adana'da kendisini avukat olarak tanıtan kişi tutuklandı
        Adana'da kendisini avukat olarak tanıtan kişi tutuklandı
        Adana'da kaza yapan otomobil sürücüsü hayatını kaybetti
        Adana'da kaza yapan otomobil sürücüsü hayatını kaybetti
        Adana Valiliğinden "sokak ortasında 2 gence işkence" iddiasıyla ilgili açık...
        Adana Valiliğinden "sokak ortasında 2 gence işkence" iddiasıyla ilgili açık...