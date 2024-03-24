Narenciyenin döküldüğü Çukurova'da sinek artışı ve şark çıbanı uyarısı

ADANA Veteriner Hekimler Odası Başkanı Nihat Köse, bu yıl Çukurova’da narenciyenin dalında kalması ve çiftçiler tarafından dökülmesi nedeniyle sinek popülasyonunun artabileceğine dikkat çekerek, “Sineğin çoğalmasıyla birçok hastalık da ortaya çıkmış oluyor. Örneğin, köpeklerde yaygın olarak görülen ve insanlara tatarcık sinekleri vasıtasıyla bulaşan, halk arasında ‘şark çıbanı’ olarak bilinen leishmaniasis hastalığı. Enfekte insan veya köpekten kan emen sinekler bunu kolayca yayabiliyor. Belediyeler, bugünden ilaçlamalara başlamalı. Gecikirse çözümü mümkün olmaz” dedi.

Çukurova’da bu yıl bol olan limon ve mandalinaların fiyatı toplama maliyetini karşılamadığı için dalında kaldı. Birçok çiftçi ürettiği narenciyeyi döktü. Dökülen ürünler ise çeşitli bölgelerde çürümeye bırakıldı. Bu durumun bölgede zaten var olan sinek problemini güçlü bir şekilde tetikleyeceğini söyleyen Adana Veteriner Hekimler Odası Başkanı Nihat Köse, “Sineklerle yeterli mücadele olmazsa sonuç kötü olur. Bu yıl narenciye döküldü. Narenciyenin dalında kalıp dökülmesi ise sineklerin üremesi için daha iyi bir ortam anlamına geliyor. Dökülen narenciye bulunduğu yerde çürürse sineklerin üremesine davetiye çıkarılmış olur” diye konuştu.