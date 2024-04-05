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        Adana'da devrilen arı kovanı yüklü kamyonetin sürücüsü yaralandı

        Adana'da arı kovanı yüklü kamyonetin devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.04.2024 - 00:28 Güncelleme: 05.04.2024 - 00:28
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        Adana'da devrilen arı kovanı yüklü kamyonetin sürücüsü yaralandı
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        Adana'da arı kovanı yüklü kamyonetin devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

        Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 01 ASU 411 plakalı arı kovanı yüklü kamyonet, Adana-Kozan kara yolu İmamoğlu kavşağında devrildi.

        Devrilen kamyonetin kasasındaki birkaç kovan yola saçıldı.

        Yaralanan sürücü olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

        İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, özel elbiselerle arı kovanlarını başka araca nakletti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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