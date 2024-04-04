Adana'da silahlı saldırıya uğrayan 2 kardeş yaralandı

Polis ekipleri, kaçan şüpheli ya da şüphelileri yakalamak çalışma başlattı.

Kozan M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda mahkum olarak kalan akrabalarını ziyarete giden B.B. (16) ve M.B. (18), aralarında husumet bulunduğu iddia edilen kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı.

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