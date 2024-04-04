Aladağ Belediye Başkanı Kemal Özdemir göreve başladı
CHP'den Aladağ Belediye Başkanı seçilen Kemal Özdemir, görevine başladı.
CHP'den Aladağ Belediye Başkanı seçilen Kemal Özdemir, görevine başladı.
Belediye binası önünde düzenlenen törende kurban kesildi, Kur'an-ı Kerim okundu.
Programa katılan vatandaşlarla selamlaşan Özdemir, sonrasında makamında tebrikleri kabul etti.
Özdemir, ilk mesai gününde Melisa Yağız ve İnanç Gönül çiftinin nikahını kıydı.
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