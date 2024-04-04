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        Aladağ Belediye Başkanı Kemal Özdemir göreve başladı

        CHP'den Aladağ Belediye Başkanı seçilen Kemal Özdemir, görevine başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.04.2024 - 16:43 Güncelleme: 04.04.2024 - 16:43
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        Aladağ Belediye Başkanı Kemal Özdemir göreve başladı
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        CHP'den Aladağ Belediye Başkanı seçilen Kemal Özdemir, görevine başladı.

        Belediye binası önünde düzenlenen törende kurban kesildi, Kur'an-ı Kerim okundu.

        Programa katılan vatandaşlarla selamlaşan Özdemir, sonrasında makamında tebrikleri kabul etti.

        Özdemir, ilk mesai gününde Melisa Yağız ve İnanç Gönül çiftinin nikahını kıydı.

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