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        Cezaevindeki yakınlarını ziyarete giden 2 kardeşe silahlı saldırı

        ADANA'nın Kozan ilçesinde cezaevindeki yakınlarını ziyarete giden B.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.04.2024 - 16:39 Güncelleme: 04.04.2024 - 16:45
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        Cezaevindeki yakınlarını ziyarete giden 2 kardeşe silahlı saldırı
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        ADANA'nın Kozan ilçesinde cezaevindeki yakınlarını ziyarete giden B.B. (16) ile M.B. (18) kardeşler, silahlı saldırıya uğradı. Bacaklarından yaralanan iki kardeşin, sağlık durumunun iyi olduğunu öğrenildi.

        Olay, öğle saatlerinde Kozan Kapalı Cezaevi yakınlarında meydana geldi. Cezaevindeki akrabalarını ziyarete giden B.B. ve M.B. kardeşler, ailesinin husumetlileri oldukları iddia edilen kişilerin tüfekle ateş açması sonucu yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Bacaklarına çok sayıda saçma isabet eden kardeşlerin hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

        Polis, saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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