İncirlik Üssü'nde NATO'nun 75. kuruluş yıl dönümü kutlandı

İncirlik Üssü'nde NATO'nun 75. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kutlama töreni düzenlendi.

ABD Hava Kuvvetleri 39. Hava Üs Kanat Komutanlığının internet sitesinden yapılan paylaşıma göre, 10. Ana Jet Üs Komutanlığı, ABD Hava Kuvvetleri 39. Hava Üs Kanat Komutanlığı, İspanyol Patriot Birliği ve Polonya Askeri Birliği, NATO'nun 75. kuruluş yıl dönümünü kutlamak için bir araya geldi.

İncirlik Üssü "A Apronu" olarak adlandırılan toplanma yerinde düzenlenen kutlama töreninde Türk, İspanyol, ABD'li ve Polonyalı askerler NATO'nun harflerini oluşturdu.