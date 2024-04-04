Pozantı Belediye Başkanı Ali Avan mazbatasını aldı
MHP'den Pozantı Belediye Başkanı seçilen Ali Avan, görevine başladı.
MHP'den Pozantı Belediye Başkanı seçilen Ali Avan, görevine başladı.
Avan, İlçe Seçim Kurulunda düzenlenen törenle mazbatasını aldı.
Programın ardından belediye binasına geçen Avan, personellerle bir araya gelerek, işlerinde kolaylıklar diledi.
Avan, ilçenin ihtiyaç duyduğu hizmetleri yapmak için çalışacaklarını belirtti.
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