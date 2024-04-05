Adana'da kameradan belirlenerek yakalanan hırsızlık zanlısı tutuklandı

Ekipler, diğer 3 şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Kimliği tespit edilen 4 zanlı arasındaki Sultan G, evine yapılan baskınla yakalandı. Şüphelinin evindeki aramalarda ise çalınan altın bulunamadı.

Ateş Can A'nın ihbarı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili araştırma başlattı.

Adana'da bir evden 100 gram altın çalan ve güvenlik kamerasından tespit edilen 4 şüpheliden 1'i tutuklandı.

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