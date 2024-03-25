Adana'da 2 hırsızlık şüphelisi tutuklandı

Gözaltına alınan zanlılardan Mehmet Ç'nin ifadesinde, motosikletin sahibinin arkadaşı olduğunu ve şaka amacıyla motosikletini çaldığını, polislerle yolda karşılaşınca korkup kaçtığını öne sürdü. Polislerin motosikletini bulup teslim ettiği Mehmet K'nin ise zanlı Mehmet Ç'yi tanımadığını söylediği öğrenildi.

Şüpheliler Osman U. (33), Mustafa Kemal G. (23), Özcan Ç. (20) ve Mehmet Ç. (23) ikametlerine yapılan baskınlarla yakalandı.

Ekipler yaptıkları çalışmalarla hırsızlıkları gerçekleştiren 4 zanlının kimliğini tespit etti.

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