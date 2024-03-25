Çocukluk arkadaşının motosikletini şaka için çaldığını söyledi, sahibi 'Tanımıyorum' dedi

ADANA’da son bir ayda 4 motosiklet çalan 4 şüpheli, polisin düzenlediği operasyonla yakalandı. Şüphelilerden Mehmet Ç. (23), çocukluk arkadaşı olduğunu öne sürdüğü Mehmet K.’nin motosikletini, şaka yapmak için çaldığını, polisi görünce de bırakıp kaçtığını iddia etti. Mehmet K. ise şüpheliyi tanımadığını söyledi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, son bir ayda yaşanan 4 motosiklet hırsızlığıyla ilgili çalışma yaptı. Olayların yaşandığı bölgelerdeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, 4 şüphelinin motosikletlerin gidon kilitlerini kırıp, çaldıklarını saptadı. Polis, eşkallerini belirlediği şüpheliler Mehmet Ç. (23), Osman U. (33), Mustafa Kemal G. (23) ve Özcan Ç.’yi (20), adreslerine yapılan baskınlarda yakaladı. Şüphelilerin motosikletleri çaldığı anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.

ŞÜPHELİYİ TANIMADIĞINI SÖYLEDİ 12 Mart gecesi Seyhan ilçesi İstiklal Mahallesi’nde oturan Mehmet K.’nin motosikletini çalan Mehmet Ç., sorgusunda olayı şaka amaçlı yaptığını söyledi. Mehmet K.’nin çocukluk arkadaşı olduğunu öne süren Mehmet Ç., “Olaydan birkaç gün önce Mehmet, motosikletinin kimsenin çalamayacağını söylemiş. Ben de şaka amacıyla motosikletini çaldım. Olay yerinden birkaç sokak ileride polis aracının tepe lambasını görünce, korktum ve bırakıp kaçtım” dedi. Motosikletin sahibi Mehmet K. ise şüpheliyi tanımadığını söyledi.