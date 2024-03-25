Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Çocukluk arkadaşının motosikletini şaka için çaldığını söyledi, sahibi 'Tanımıyorum' dedi

        ADANA'da son bir ayda 4 motosiklet çalan 4 şüpheli, polisin düzenlediği operasyonla yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.03.2024 - 09:58 Güncelleme: 25.03.2024 - 10:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çocukluk arkadaşının motosikletini şaka için çaldığını söyledi, sahibi 'Tanımıyorum' dedi
        ABONE OL
        ABONE OL

        ADANA’da son bir ayda 4 motosiklet çalan 4 şüpheli, polisin düzenlediği operasyonla yakalandı. Şüphelilerden Mehmet Ç. (23), çocukluk arkadaşı olduğunu öne sürdüğü Mehmet K.’nin motosikletini, şaka yapmak için çaldığını, polisi görünce de bırakıp kaçtığını iddia etti. Mehmet K. ise şüpheliyi tanımadığını söyledi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, son bir ayda yaşanan 4 motosiklet hırsızlığıyla ilgili çalışma yaptı. Olayların yaşandığı bölgelerdeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, 4 şüphelinin motosikletlerin gidon kilitlerini kırıp, çaldıklarını saptadı. Polis, eşkallerini belirlediği şüpheliler Mehmet Ç. (23), Osman U. (33), Mustafa Kemal G. (23) ve Özcan Ç.’yi (20), adreslerine yapılan baskınlarda yakaladı. Şüphelilerin motosikletleri çaldığı anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.

        ŞÜPHELİYİ TANIMADIĞINI SÖYLEDİ

        12 Mart gecesi Seyhan ilçesi İstiklal Mahallesi’nde oturan Mehmet K.’nin motosikletini çalan Mehmet Ç., sorgusunda olayı şaka amaçlı yaptığını söyledi. Mehmet K.’nin çocukluk arkadaşı olduğunu öne süren Mehmet Ç., “Olaydan birkaç gün önce Mehmet, motosikletinin kimsenin çalamayacağını söylemiş. Ben de şaka amacıyla motosikletini çaldım. Olay yerinden birkaç sokak ileride polis aracının tepe lambasını görünce, korktum ve bırakıp kaçtım” dedi. Motosikletin sahibi Mehmet K. ise şüpheliyi tanımadığını söyledi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mehmet Ç., ve Özcan Ç. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, Osman U. ve Mehmet Kemal G. tutuklandı. Mehmet Ç.’nin çaldığı motosiklet ise sahibine teslim edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Moskova'da son yılların en ölümcül terör saldırısı!
        Moskova'da son yılların en ölümcül terör saldırısı!
        Sahte sigortalı 113 bin kişi
        Sahte sigortalı 113 bin kişi
        Jasmin Paris dünyanın 'delice' yarışlarından birini tamamlayan ilk kadın oldu
        Jasmin Paris dünyanın 'delice' yarışlarından birini tamamlayan ilk kadın oldu
        Montella'dan Semih Kılıçsoy sözleri!
        Montella'dan Semih Kılıçsoy sözleri!
        Dünyada fiyatı düşüyor, Türkiye'de artıyor
        Dünyada fiyatı düşüyor, Türkiye'de artıyor
        Cem Yılmaz gelirini bağışladı
        Cem Yılmaz gelirini bağışladı
        23 il için sarı kod! Fırtına ve sağanak uyarısı!
        23 il için sarı kod! Fırtına ve sağanak uyarısı!
        Evini otele çevirdi
        Evini otele çevirdi
        Kayserispor Başkanı Ali Çamlı kaza yaptı: 1 ölü
        Kayserispor Başkanı Ali Çamlı kaza yaptı: 1 ölü
        Montella'dan rotasyon sinyali!
        Montella'dan rotasyon sinyali!
        Entübe edildi
        Entübe edildi
        Galatasaray'dan Rafa Silva hamlesi!
        Galatasaray'dan Rafa Silva hamlesi!
        Aksaray'da acı olay! Yem karma makinesine önce kolunu sonra bedenini kaptırdı
        Aksaray'da acı olay! Yem karma makinesine önce kolunu sonra bedenini kaptırdı
        Yer altının gizemli harikaları!
        Yer altının gizemli harikaları!
        Göbek yağını azaltmaya yardımcı 6 gıda!
        Göbek yağını azaltmaya yardımcı 6 gıda!
        Eşini ve arkadaşını sokak ortasında vurdu
        Eşini ve arkadaşını sokak ortasında vurdu
        Mart ayında hangi balıklar yenir?
        Mart ayında hangi balıklar yenir?
        Otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü, 5 yaralı
        Otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü, 5 yaralı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Büyük İstanbul Mitingi'nde konuştu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Büyük İstanbul Mitingi'nde konuştu
        Murat Kurum'dan 'Büyük İstanbul Mitingi'nde açıklamalar
        Murat Kurum'dan 'Büyük İstanbul Mitingi'nde açıklamalar

        Benzer Haberler

        AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Adana'da iftar programına katıldı:
        AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Adana'da iftar programına katıldı:
        AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Adana'da "Şehir Buluşması" programında konuştu...
        AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Adana'da "Şehir Buluşması" programında konuştu...
        'Hikayenin sonunda biri toprağa, biri hurdalığa' notu ile paylaştığı otomob...
        'Hikayenin sonunda biri toprağa, biri hurdalığa' notu ile paylaştığı otomob...
        Narenciyenin döküldüğü Çukurova'da sinek artışı ve şark çıbanı uyarısı
        Narenciyenin döküldüğü Çukurova'da sinek artışı ve şark çıbanı uyarısı
        Gökhan Zan'a tehdit ve şantaj soruşturmasında 1 tutuklama
        Gökhan Zan'a tehdit ve şantaj soruşturmasında 1 tutuklama
        Adana'da sahte avukat adliyede dolaşırken yakalandı
        Adana'da sahte avukat adliyede dolaşırken yakalandı