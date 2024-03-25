Adana'da çeşitli suçlardan aranan 10 şüpheli tutuklandı
Adana'da çeşitli suçlardan arandıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 10 zanlı tutuklandı.
Adana'da çeşitli suçlardan arandıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 10 zanlı tutuklandı.
Valiliğin açıklamasına göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 18-22 Mart'ta firari şüphelilere yönelik çalışma yaptı.
Ceyhan, Karaisalı, Kozan, İmamoğlu ve Yumurtalık ilçelerinde belirlenen adreslere operasyonlarda, çeşitli suçlardan aranan 10 kişi yakalandı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, tutuklandı.
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