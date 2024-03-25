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        Sahte avukat, eski avukat sevgilisine özenmiş

        ADANA'da sahte avukat kimliği ve cübbesiyle kendisini avukat olarak tanıttığı kişileri dolandırdığı belirlenerek tutuklanan Betül Sayıcı'nın (37), eski avukat sevgilisine özendiği ortaya çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.03.2024 - 12:21 Güncelleme: 25.03.2024 - 12:25
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        Sahte avukat, eski avukat sevgilisine özenmiş
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        ADANA’da sahte avukat kimliği ve cübbesiyle kendisini avukat olarak tanıttığı kişileri dolandırdığı belirlenerek tutuklanan Betül Sayıcı’nın (37), eski avukat sevgilisine özendiği ortaya çıktı. Sayıcı’nın, ifadesinde, “Bir süre yanında yardımcılığını yaptım. Bu dönemde avukatlığa özeniyordum. Avukatların ortamına girmek hoşuma gitti. Dolandırıcılık yapmadım. Sadece kişisel borçlarım vardı, hepsini ödeyecektim” dediği belirtildi.

        Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, Adana Adliyesi’nde başka bir avukat adına düzenlenmiş sahte kimlikle kendisini avukat olarak tanıttığı kişileri dolandırmaya çalıştığı bilgisi üzerine Betül Sayıcı hakkında soruşturma başlattı. Sayıcı’nın, avukat cübbesiyle adliye ve mahkeme salonları ile baro lokalinde fotoğraf çektirip, sosyal medya hesaplarından paylaştığı tespit edildi. Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, hakkında yakalama kararı çıkarılan Sayıcı’yı, adliyedeki avukat lokalinde otururken yakaladı. Şüpheli Sayıcı gözaltına alınırken, Sarıçam ilçesindeki evinde yapılan aramada ise sahte avukat kimliği, Devlet Su İşleri’ne (DSİ) ait kurum kimliği, avukat cübbesi ve ruhsatsız tabanca ile dolandırıcılık eylemlerinde kullandığı çok sayıda adli evrak ele geçirdi.

        KAMU VE İCRA AVUKATI OLARAK TANITMIŞ

        Emniyete götürülen Sayıcı’nın, kendini kamu ve icra avukatı olarak tanıtıp, DSİ’ye ait arazileri 49 yıllığına kiralama ve icralık araçları ucuz yolla satın alma vaadiyle dolandırıcılık yaptığı ortaya çıktı. Sayıcı’nın polisin tespitine göre 4 mağduru yaklaşık 3 milyon lira dolandırdığı belirtildi. Öte yandan şüphelinin, güvenini kazandığı kişilere kıyafet, takı ve ziynet eşyası aldırdığı iddia edildi. Sayıcı, ifadesinde, eski sevgilisinin avukat olduğunu öne sürerek, “Bir süre yanında yardımcılığını yaptım. Bu dönemde avukatlığa özeniyordum. Avukatların ortamına girmek hoşuma gitti. Dolandırıcılık yapmadım. Sadece kişisel borçlarım vardı, hepsini ödeyecektim” dedi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından ‘nitelikli dolandırıcılık’, ‘kamu görevinin usulsüz olarak üstlenilmesi’, ‘özel işaret ve kıyafetlerin usulsüz kullanılması’ ve ‘resmi belgede sahtecilik’ suçlarından adliyeye sevk edilen Betül Sayıcı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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