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        Adana'da 4 büyüklüğünde deprem

        ADANA'nın Saimbeyli ilçesinde Richter ölçeğine göre 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.03.2024 - 13:37 Güncelleme: 25.03.2024 - 13:40
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        Adana'da 4 büyüklüğünde deprem
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        ADANA'nın Saimbeyli ilçesinde Richter ölçeğine göre 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, saat 13.10'da merkez üssü Adana'nın Saimbeyli ilçesi olan 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 7,02 kilometre derinliğinde kaydedilen deprem, kent merkezinde de hissedildi. Depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığı bildirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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