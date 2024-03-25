Adana'da 4 büyüklüğünde deprem

ADANA'nın Saimbeyli ilçesinde Richter ölçeğine göre 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, saat 13.10'da merkez üssü Adana'nın Saimbeyli ilçesi olan 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 7,02 kilometre derinliğinde kaydedilen deprem, kent merkezinde de hissedildi. Depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığı bildirildi.