Kozan'da 10 hükümlü cezaevine gönderildi
Adana'nın Kozan ilçesinde asayiş denetimlerinde yakalanan 10 hükümlü cezaevine gönderildi.
Adana'nın Kozan ilçesinde asayiş denetimlerinde yakalanan 10 hükümlü cezaevine gönderildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 18-25 Mart'ta 277 personelle asayiş uygulaması yaptı.
Haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 10 firari hükümlü yakalanarak cezaevine gönderildi.
Denetimlerde ruhsatsız 4 tabanca, tüfek, kurusıkı tabanca ve 45 fişek ile 31,26 gram ve 20 tablet uyuşturucu ele geçirildi.
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