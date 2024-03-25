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        Kozan'da 10 hükümlü cezaevine gönderildi

        Adana'nın Kozan ilçesinde asayiş denetimlerinde yakalanan 10 hükümlü cezaevine gönderildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.03.2024 - 14:01 Güncelleme: 25.03.2024 - 14:01
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        Kozan'da 10 hükümlü cezaevine gönderildi
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        Adana'nın Kozan ilçesinde asayiş denetimlerinde yakalanan 10 hükümlü cezaevine gönderildi.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 18-25 Mart'ta 277 personelle asayiş uygulaması yaptı.

        Haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 10 firari hükümlü yakalanarak cezaevine gönderildi.

        Denetimlerde ruhsatsız 4 tabanca, tüfek, kurusıkı tabanca ve 45 fişek ile 31,26 gram ve 20 tablet uyuşturucu ele geçirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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