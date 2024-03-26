Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Adana'da sahur programına katıldı:

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Adana'nın her tarafını önümüzdeki haftalar için, aylar için, yıllar için nakış nakış işleyecek, mücevher siyasetiyle, mücevher hizmetlerle donatacak vizyonumuz ve kararlılığımız var." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.03.2024 - 01:09 Güncelleme: 26.03.2024 - 01:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Adana'da sahur programına katıldı:
        ABONE OL
        ABONE OL

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Adana'nın her tarafını önümüzdeki haftalar için, aylar için, yıllar için nakış nakış işleyecek, mücevher siyasetiyle, mücevher hizmetlerle donatacak vizyonumuz ve kararlılığımız var." dedi.

        Çelik, Yüreğir ilçesi Serinevler Spor Salonu’nda düzenlenen sahur programında, yaklaşan mahalli idareler seçimine değindi.

        Ömer Çelik, şöyle konuştu:

        "Seçime doğru sandığa tüm gücümüzle gidiyoruz. Cenabı Allah nasip ederse önümüzde Ramazan Bayramı var. Allah sizi, ailelerinizi, sevdiklerinizle birlikte Ramazan Bayramı'na kavuştursun. 31 Mart'ta da sizlerin sayesinde gerçekleşecek olan 'demokrasi bayramıdır.' Önce demokrasi bayramını kutlayacağız, sonra Ramazan Bayramı'na gideceğiz. Demokrasi bayramını kutlamak için de Halil Hoca'yı belediye başkanı yapacağız."

        Cumhur İttifakı Yüreğir Belediye Başkan adayı Halil Nacar'ın kendilerine Yüreğirlilerin talep ettikleri hizmetleri kapsamlı bir şekilde sunduğunu anlatan Çelik, şöyle devam etti:

        "Bunların bir kısmı 6 ayda, bir kısmı 2 yılda, bir kısmı 3 yılda hızla hayata geçecek projeler. Ve gelecek dönem de Yüreğir'imizin geleceğe yürümesini şekillendirecek projedir. Onun için bu son döneme de girmişken sizden istirhamım lütfen dostlarınıza, arkadaşlarınıza, komşularınıza gidin ve Yüreğir'in geleceği için eser siyaseti temelinde birleşelim ve Halil Nacar kardeşimizi Yüreğir'e belediye başkanlığı yapalım."

        - "Artık yerel seçimleri yapıyoruz"

        Önceki seçimlerde başka partilere oy vermiş olan vatandaşlar olabileceğine işaret eden Çelik, şunları ikaydetti:

        "Fakat genel seçim bitti. Artık yerel seçimleri yapıyoruz. Yerel seçimlerde inşallah büyükşehirde Fatih Kocaispir kardeşimizi Yüreğir'de Halil Nacar kardeşimizin belediye başkanı yaparak geleceğe bu imzamızı atacağız. Kocaispir ve Nacar kardeşlerimiz ve Adana'nın diğer ilçelerindeki aday kardeşlerimizin belediye başkanı olmasıyla birlikte eser siyaseti kararıyla Adana'nın her tarafını önümüzdeki haftalar için, aylar için, yıllar için nakış nakış işleyecek, mücevher siyasetiyle, mücevher hizmetlerle donatacak vizyonumuz ve kararlılığımız var."

        Halil Nacar ve seçilecek belediye başkanlarının sonuna kadar yanlarında olacaklarını ifade eden Çelik, "Cumhurbaşkanımızın ilan ettiği Türkiye vizyonunla Yüreğir'imiz de Adana'mız da nasibini almış olur." diye konuştu.

        Başka partilerin bazı adaylarının sahada "Yarın kazanırsam Recep Tayyip Erdoğan'ın yanına geçeceğim." dediğini belirten Çelik, "Arkadaşlar bu yalandır. Bu yalan siyasetidir. Bu sahte siyasettir. Bizim Yüreğir'de bir tek adayımız var o da Halil Nacar'dır. Yüreğir şu açıdan da şanslı. Hem bir belediye başkanına kavuşmuş olacak hem de Yüreğir doktoruna kavuşmuş olacak." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Komşuların gürültü kavgası: 1 ölü, 1 yaralı
        Komşuların gürültü kavgası: 1 ölü, 1 yaralı
        Mersin'de işçi servisi devrildi: 23 yaralı
        Mersin'de işçi servisi devrildi: 23 yaralı
        Putin: Saldırıyı kimin yaptırdığını bilmek istiyoruz
        Putin: Saldırıyı kimin yaptırdığını bilmek istiyoruz
        Sedyeden düşürülen hasta hayatını kaybetti
        Sedyeden düşürülen hasta hayatını kaybetti
        SGK'dan emeklileri ilgilendiren banka promosyonu açıklaması
        SGK'dan emeklileri ilgilendiren banka promosyonu açıklaması
        Moskova saldırısında onlarca kişiyi kurtaran 15 yaşındaki çocuk kahraman oldu
        Moskova saldırısında onlarca kişiyi kurtaran 15 yaşındaki çocuk kahraman oldu
        Imposter Sendromunu yenmek için 6 tavsiye
        Imposter Sendromunu yenmek için 6 tavsiye
        "Arda Güler ilk 11'de olacak"
        "Arda Güler ilk 11'de olacak"
        ÖSYM duyurdu! YKS için 2. geç başvuru alınacak
        ÖSYM duyurdu! YKS için 2. geç başvuru alınacak
        İstanbul’da dehşet
        İstanbul’da dehşet
        Gazze'de ateşkes tasarısı kabul edildi
        Gazze'de ateşkes tasarısı kabul edildi
        Almanya'da Köhn sevinci!
        Almanya'da Köhn sevinci!
        Çocuklarda migren tehlikesine dikkat!
        Çocuklarda migren tehlikesine dikkat!
        Kremlin: İdam cezası tartışmalarına katılmıyoruz
        Kremlin: İdam cezası tartışmalarına katılmıyoruz
        Kadir İnanır'dan sevindiren haber
        Kadir İnanır'dan sevindiren haber
        Türkiye'ye geliyor
        Türkiye'ye geliyor
        Olaylı maçın ardından ilk kez konuştu!
        Olaylı maçın ardından ilk kez konuştu!
        EYT'den sonra İYT!
        EYT'den sonra İYT!
        İsmail Kartal'dan flaş açıklamalar!
        İsmail Kartal'dan flaş açıklamalar!
        Geçmişte erkeklerin hastalığıydı! Artık kadınları da tehdit ediyor
        Geçmişte erkeklerin hastalığıydı! Artık kadınları da tehdit ediyor

        Benzer Haberler

        Adana'da bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı
        Adana'da bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı
        Adana'da kafedeki cinayetle ilgili 2 sanığın yargılaması sürdü
        Adana'da kafedeki cinayetle ilgili 2 sanığın yargılaması sürdü
        Adana'da tır ile çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti
        Adana'da tır ile çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti
        Eşinin eski kocası ve kardeşleri tarafından bıçaklandı
        Eşinin eski kocası ve kardeşleri tarafından bıçaklandı
        Adana'da tırın altında kalan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı
        Adana'da tırın altında kalan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı
        Adana'da terör örgütü PKK/KCK sanığına 6 yıl 3 ay hapis cezası
        Adana'da terör örgütü PKK/KCK sanığına 6 yıl 3 ay hapis cezası