Saimbeyli ilçesinde kar şöleni düzenlendi

Adana'da kar yağışıyla beyaza bürünen Saimbeyli ilçesinde şölen düzenlendi. Kaymakamlık öncülüğünde Saimbeyli Belediyesince organize edilen etkinlik, Beypınarı Mahallesi'nde yapıldı. Şölene katılan vatandaşlar, kar topu oynadı, kardan adam yaptı. Mahalledeki tepelerden kayan katılımcılar, eğlenceli vakit geçirdi. Saimbeyli Belediyesi ekipleri de vatandaşlara sucuk ekmek dağıttı. Kaymakam Emre Aydın, kış mevsiminin güzelliklerini vatandaşlarla yaşamak için bir araya geldiklerini söyledi.

