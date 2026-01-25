Habertürk
Habertürk
        Saimbeyli ilçesinde kar şöleni düzenlendi

        Saimbeyli ilçesinde kar şöleni düzenlendi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.01.2026 - 15:40 Güncelleme: 25.01.2026 - 15:40
        Adana'da kar yağışıyla beyaza bürünen Saimbeyli ilçesinde şölen düzenlendi.

        Kaymakamlık öncülüğünde Saimbeyli Belediyesince organize edilen etkinlik, Beypınarı Mahallesi'nde yapıldı.

        Şölene katılan vatandaşlar, kar topu oynadı, kardan adam yaptı. Mahalledeki tepelerden kayan katılımcılar, eğlenceli vakit geçirdi.

        Saimbeyli Belediyesi ekipleri de vatandaşlara sucuk ekmek dağıttı.

        Kaymakam Emre Aydın, kış mevsiminin güzelliklerini vatandaşlarla yaşamak için bir araya geldiklerini söyledi.

