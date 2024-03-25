Adana'da bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı
Adana'nın Kozan ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.
Adana'nın Kozan ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Tufanpaşa Mahallesi'nde Serhan Y. (45) eşiyle yürürken karısının eski kocası ve kardeşleri ile karşılaşarak tartıştı.
Bunun üzerine çıkan arbedede eski eş M.K. ve kardeşleri İ.K. ile B.K, Serhan Y'yi darbederek bıçakladı.
Serhan Y, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Kozan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Polis ekiplerinin olayın ardından kaçan zanlıları yakalamak için çalışmaları sürüyor.
Öte yandan, olay güvenlik kamerasına yansıdı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.