Adana'da kafedeki cinayetle ilgili 2 sanığın yargılaması sürdü

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, kafede bir kişinin tabancayla öldürülmesiyle ilgili tutuklanan 2 sanığın yargılandığı davanın duruşması görüldü.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar Volkan D. ile cinayetin azmettiricisi olduğu ileri sürülen Bora T. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Tanık ve taraf avukatları da mahkemede hazır bulundu.

Mahkemede beyanı alınan tanık M.U. maktul Sefa Can Donma'yı tanıdığını ve olay günü iş yerine gittiğinde T.A. ile Sefa Can Donma'yı konuşurken gördüğünü belirterek, şöyle devam etti:

"Yanlarına gittiğimde maktul Sefa Can Donma, sanık Bora T. ile arasında bir sıkıntı olduğundan bahsetmişti. Sefa Can, direk olarak sanık Bora T'nin yanına gitmek istiyordu. T.A. ise ona engel olmaya çalışıyordu. Daha sonra Sefa Can Donma iş yerinden ayrıldı. Bir süre sonra bizde olayın gerçekleştiği yere gittik. Burada Bora T. ile Sefa Can Donma konuşurken aniden taraflar arasında küfürleşme yaşandı. Arka masada oturan sanık Volkan D. ayağa kalkıp maktul Sefa Can Donma'ya yönelik 'sen kimsin ağzını bozuyorsun' dedi. Sefa Can Donma küfretmeye devam edince Volkan D. belindeki silahı çıkardı ve 2 ya da 3 el ateş etti. Bora T. kavga sırasında Volkan D'ye 'sen karışma' dediğini duymuştum. Olayla ilgili tüm görgüm ve bilgim bunlardan ibarettir."