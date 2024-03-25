Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Adana'da kafedeki cinayetle ilgili 2 sanığın yargılaması sürdü

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, kafede bir kişinin tabancayla öldürülmesiyle ilgili tutuklanan 2 sanığın yargılandığı davanın duruşması görüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.03.2024 - 18:09 Güncelleme: 25.03.2024 - 18:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adana'da kafedeki cinayetle ilgili 2 sanığın yargılaması sürdü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, kafede bir kişinin tabancayla öldürülmesiyle ilgili tutuklanan 2 sanığın yargılandığı davanın duruşması görüldü.

        Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar Volkan D. ile cinayetin azmettiricisi olduğu ileri sürülen Bora T. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Tanık ve taraf avukatları da mahkemede hazır bulundu.

        Mahkemede beyanı alınan tanık M.U. maktul Sefa Can Donma'yı tanıdığını ve olay günü iş yerine gittiğinde T.A. ile Sefa Can Donma'yı konuşurken gördüğünü belirterek, şöyle devam etti:

        "Yanlarına gittiğimde maktul Sefa Can Donma, sanık Bora T. ile arasında bir sıkıntı olduğundan bahsetmişti. Sefa Can, direk olarak sanık Bora T'nin yanına gitmek istiyordu. T.A. ise ona engel olmaya çalışıyordu. Daha sonra Sefa Can Donma iş yerinden ayrıldı. Bir süre sonra bizde olayın gerçekleştiği yere gittik. Burada Bora T. ile Sefa Can Donma konuşurken aniden taraflar arasında küfürleşme yaşandı. Arka masada oturan sanık Volkan D. ayağa kalkıp maktul Sefa Can Donma'ya yönelik 'sen kimsin ağzını bozuyorsun' dedi. Sefa Can Donma küfretmeye devam edince Volkan D. belindeki silahı çıkardı ve 2 ya da 3 el ateş etti. Bora T. kavga sırasında Volkan D'ye 'sen karışma' dediğini duymuştum. Olayla ilgili tüm görgüm ve bilgim bunlardan ibarettir."

        Hakkındaki iddialar hatırlatılarak savunması alınan sanık Volkan D, olay günü maktulün kendisine hakaret ettiğini öne sürerek, "Benim kimseyi öldürme amacım yoktu. Olay anında kullanmış olduğum silahı polise teslim ettim. Bora T. beni bu olaya azmettirmedi. Suçlamayı bu anlattığım şekilde kabul ediyorum. Önceki savunmalarım geçerlidir. Tahliyemi ve beraatımı talep ederim." dedi.

        Sanık Bora T. ise Volkan D'yi suça azmettirmediğini ileri sürerek, "Olay sırasında 'bunlara ateş et' şeklinde talimat vermedim. Maktul ile hiçbir tanışıklığım yoktur. Tahliyemi ve beraatımı talep ediyorum." ifadesini kullandı.

        Görüşü sorulan Cumhuriyet savcısı da dosyadaki mevcut delil durumu, üzerlerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, kuvvetli suç şüphesini gösteren somut delillerin varlığı dikkate alınarak sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verilmesi ve eksik hususların giderilmesi yönünde talepte bulundu.

        Mahkeme heyeti, beyanı alınmayan tanık T.A'nın bir sonraki duruşmaya zorla getirilmesine ve sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verip eksik hususların giderilmesi için duruşmayı erteledi.

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesi Gürselpaşa Mahallesi Aliya İzzet Begoviç Bulvarı'ndaki kafede, 3 Temmuz 2023'te çıkan tartışmada, Sefa Can Donma'yı tabancayla öldürdüğü iddiasıyla Volkan D, 5 Temmuz 2023'te, cinayetin azmettiricisi olduğu ileri sürülen Bora T. ise 2 Eylül 2023'te tutuklanmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Gazze'de ateşkes tasarısı kabul edildi
        Gazze'de ateşkes tasarısı kabul edildi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Alevlerin arasında kalan 3 çocuktan 1'i yaşamını yitirdi!
        Alevlerin arasında kalan 3 çocuktan 1'i yaşamını yitirdi!
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Otobüste yaşlı çifte dayak davasında karar
        Otobüste yaşlı çifte dayak davasında karar
        Moskova saldırganlarının mahkemedeki görüntüleri gündem oldu
        Moskova saldırganlarının mahkemedeki görüntüleri gündem oldu
        Kadir İnanır'dan sevindiren haber
        Kadir İnanır'dan sevindiren haber
        Türkiye'ye geliyor
        Türkiye'ye geliyor
        Yeni yapılan bina yan yatmaya başladı
        Yeni yapılan bina yan yatmaya başladı
        Kahvehanede çatışma paniği
        Kahvehanede çatışma paniği
        Olaylı maçın ardından ilk kez konuştu!
        Olaylı maçın ardından ilk kez konuştu!
        EYT'den sonra İYT!
        EYT'den sonra İYT!
        Polislerin üzerine otomobili sürüp saldırdılar
        Polislerin üzerine otomobili sürüp saldırdılar
        İsmail Kartal'dan flaş açıklamalar!
        İsmail Kartal'dan flaş açıklamalar!
        Kremlin: İdam cezası tartışmalarına katılmıyoruz
        Kremlin: İdam cezası tartışmalarına katılmıyoruz
        Kafkas vaşağı karlı arazide!
        Kafkas vaşağı karlı arazide!
        A Milli Takım'da rakip Avusturya!
        A Milli Takım'da rakip Avusturya!
        Atatürk'ün taarruz emri deşifre edildi!
        Atatürk'ün taarruz emri deşifre edildi!
        Sahte sigortalı 113 bin kişi
        Sahte sigortalı 113 bin kişi
        Geçmişte erkeklerin hastalığıydı! Artık kadınları da tehdit ediyor
        Geçmişte erkeklerin hastalığıydı! Artık kadınları da tehdit ediyor

        Benzer Haberler

        Adana'da tır ile çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti
        Adana'da tır ile çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti
        Eşinin eski kocası ve kardeşleri tarafından bıçaklandı
        Eşinin eski kocası ve kardeşleri tarafından bıçaklandı
        Adana'da tırın altında kalan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı
        Adana'da tırın altında kalan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı
        Adana'da terör örgütü PKK/KCK sanığına 6 yıl 3 ay hapis cezası
        Adana'da terör örgütü PKK/KCK sanığına 6 yıl 3 ay hapis cezası
        Kozan'da 10 hükümlü cezaevine gönderildi
        Kozan'da 10 hükümlü cezaevine gönderildi
        Adana'da 4 büyüklüğünde deprem
        Adana'da 4 büyüklüğünde deprem