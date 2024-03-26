Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Kadir İnanır'ın rahatsızlığı 'inme', dünyada sakatlıkların 1'inci, ölümlerin ise 3'üncü sebebi

        ADANA Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi İnme Merkezi Sorumlusu ve Türk Beyin Damar Hastalıkları Derneği Üyesi Nöroloji Uzmanı Prof.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.03.2024 - 11:12 Güncelleme: 26.03.2024 - 11:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kadir İnanır'ın rahatsızlığı 'inme', dünyada sakatlıkların 1'inci, ölümlerin ise 3'üncü sebebi
        ABONE OL
        ABONE OL

        ADANA Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi İnme Merkezi Sorumlusu ve Türk Beyin Damar Hastalıkları Derneği Üyesi Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Zülfikar Arlıer, sanatçı Kadir İnanır'ın rahatsızlığıyla gündeme gelen inmenin dünyada sakatlıkların 1'inci, ölümlerin ise 3'üncü sebebi olduğunu söyledi.

        Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi İnme Merkezi Sorumlusu ve Türk Beyin Damar Hastalıkları Derneği Üyesi Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Zülfikar Arlıer, 24 Mart sabahı evinde rahatsızlanan Kadir İnanır'ın 'iskemik inme' denilen beyin damarlarına pıhtı atmasına bağlı beyin hasarı ve felç durumu geçirdiğini belirtti. Bu hastalıkla ilgili uyarılarda bulunan Prof. Dr. Zülfikar Arlıer, "Ülkemizde yılda yaklaşık 40 bin kişi inme geçiriyor. İnme, dünyada sakatlıkların 1'inci, ölümlerin ise 3'üncü sebebidir. Özellikle ileri yaşlardaki erkeklerde kronik ve kanda pıhtılaşma bozukluğu gibi bazı özel hastalıkları olanlarda inme riski daha fazla oluyor" dedi.

        DAHA ÖNCE FELÇ GEÇİRENLER YÜKSEK RİSKLİ

        İnme tedavisindeki en büyük engelin artık sadece zaman olduğuna işaret eden Prof. Dr. Arlıer, "İlk 4,5 saatte hastalar yetiştirildiğinde toplardamardan pıhtı eritici tedavi veriliyor. İlk 6 saatte gelenlerde ya da özel hastalarda atardamardan anjiyo yöntemi ile girip beyindeki pıhtı alınabiliyor. Bu şekilde inme hastaları uygun merkezlere ve uygun zamanda ulaşırsa büyük çoğunluğu tamamen iyileşiyor. Felç ya da koma halinde dahi gelse masada damarı açtığımız an konuşmaya, kolunu bacağını hareket ettirmeye başlıyor. Çeşitli çalışmalarda ortalama yüzde 70 hastanın bu tedavilerle önceki sağlığına kavuştuğu gösteriliyor. Kadir İnanır'ın özelinde olduğu gibi daha önceden felç geçirmişse bu hastalar 2’nci felç açısından yüksek riskli oluyorlar. Dolayısıyla bu grubun dönem dönem tetkiklerini yeniletmesi faydalı olacaktır" diye konuştu.

        GENETİK YATKINLIĞI OLANLARDA ERKEN YAŞTA GÖRÜLEBİLİYOR

        Kronik rahatsızlığı olanlara uyarılarda bulunan Prof. Dr. Arlıer, "Ani pıhtı atması durumu her yaş grubunda olabilir. Genetik yatkınlığı olanlarda erken yaşta görülebiliyor ama yaş ilerledikçe damar sertliğini tetikleyecek alkol, sigara, hareketsiz yaşam, kilo, tansiyon, şeker hastalığı gibi durumlar felç açısından yüksek risk oluşturuyor. Özellikle tansiyon, kalp, şeker, obezite, hareketsiz kişiler ve kalp ritmi bozuk hastaların dikkatli olması, tedavilerini ve ilaçlarını düzenli alması gerekiyor. Akdeniz tipi dediğimiz yeşillik, meyve, sebze, zeytinyağı ağırlıklı diyetlerle beslenmeleri gerekiyor" dedi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Pet shopta yasaklanan hayvan satışı sosyal medyada arttı
        Pet shopta yasaklanan hayvan satışı sosyal medyada arttı
        Hakemlerin penaltı itirafı
        Hakemlerin penaltı itirafı
        ABD'de geminin çarptığı köprü yıkıldı!
        ABD'de geminin çarptığı köprü yıkıldı!
        "Onlara asla imza atmam!"
        "Onlara asla imza atmam!"
        Elektronik sigara ciğerini söndürdü
        Elektronik sigara ciğerini söndürdü
        Milli Takım'ın Avusturya 11'i
        Milli Takım'ın Avusturya 11'i
        İsrail-Hamas çatışmaları tüm hızıyla devam ediyor
        İsrail-Hamas çatışmaları tüm hızıyla devam ediyor
        Artık İngiliz değiller!
        Artık İngiliz değiller!
        Sağlığı hakkında son gelişme
        Sağlığı hakkında son gelişme
        Güvenlik kriziyle boğuşan ülkede en genç belediye başkanı öldürüldü!
        Güvenlik kriziyle boğuşan ülkede en genç belediye başkanı öldürüldü!
        Milliler bir ilki başardı!
        Milliler bir ilki başardı!
        Tac Mahal'in ardındaki aşk hikayesi
        Tac Mahal'in ardındaki aşk hikayesi
        SGK'dan emeklileri ilgilendiren banka promosyonu açıklaması
        SGK'dan emeklileri ilgilendiren banka promosyonu açıklaması
        İstanbul'daki çifte cinayetle ilgili valilikten açıklama!
        İstanbul'daki çifte cinayetle ilgili valilikten açıklama!
        "Kate Middleton'ın komplo teorileri arkasında Çin, Rusya ve İran var"
        "Kate Middleton'ın komplo teorileri arkasında Çin, Rusya ve İran var"
        Yabancıların çekim merkezi
        Yabancıların çekim merkezi
        İstanbul’da sanat dolu 1 gün
        İstanbul’da sanat dolu 1 gün
        Sağanak, kar ve toz taşınımı uyarıları
        Sağanak, kar ve toz taşınımı uyarıları
        Boeing'de yeni CEO arayışı
        Boeing'de yeni CEO arayışı
        Sanayide reel ücret endeksi arttı
        Sanayide reel ücret endeksi arttı

        Benzer Haberler

        Dünya şampiyonu Nilsu ve Selin Naz'a Adana'da coşkulu karşılama
        Dünya şampiyonu Nilsu ve Selin Naz'a Adana'da coşkulu karşılama
        Adana'da 64 ruhsatsız silah ele geçirildi; 9 tutuklama
        Adana'da 64 ruhsatsız silah ele geçirildi; 9 tutuklama
        Adana'da 2 kardeşin aracına silahla ateş ettikleri iddiasıyla 3 sanığa dava
        Adana'da 2 kardeşin aracına silahla ateş ettikleri iddiasıyla 3 sanığa dava
        Markete giren ailenin motosikletini çalıp 500 liraya satmış
        Markete giren ailenin motosikletini çalıp 500 liraya satmış
        AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Adana'da sahur programına katıldı:
        AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Adana'da sahur programına katıldı:
        Adana'da bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı
        Adana'da bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı