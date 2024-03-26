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        Adana'da 10 milyon TL değerinde 96 otomobil motoru ele geçirildi

        ADANA'da ülkeye kaçak yollarla sokulduğu belirlenen 10 milyon TL değerinde 96 otomobil motoru ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.03.2024 - 12:16 Güncelleme: 26.03.2024 - 12:20
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        Adana'da 10 milyon TL değerinde 96 otomobil motoru ele geçirildi
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        ADANA’da ülkeye kaçak yollarla sokulduğu belirlenen 10 milyon TL değerinde 96 otomobil motoru ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yürütülen istihbarat çalışmasıyla yurt dışından kaçak yollarla ülkeye çok sayıda otomobil motoru getirildiği bilgisine ulaştı. Jandarma, Ceyhan ilçesinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Bir depoda yapılan aramada 10 milyon TL değerinde 96 otomobil motoru ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

        Şüphelinin, jandarmadaki sorgusunun sürdüğü bildirildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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