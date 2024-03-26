Adana'da 10 milyon TL değerinde 96 otomobil motoru ele geçirildi

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yürütülen istihbarat çalışmasıyla yurt dışından kaçak yollarla ülkeye çok sayıda otomobil motoru getirildiği bilgisine ulaştı. Jandarma, Ceyhan ilçesinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Bir depoda yapılan aramada 10 milyon TL değerinde 96 otomobil motoru ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

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