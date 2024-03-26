Adana'da evde çıkan yangın söndürüldü
Adana'da evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Adana'da evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Merkez Seyhan ilçesi Hürriyet Mahallesi'ndeki bir evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangın sonucu evde hasar oluştu.
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