Adana'da 2 sanığa "terör örgütü DEAŞ üyesi" olduğu iddiasıyla dava

Haklarındaki suçlamaları kabul etmeyen tutuklu H.B.S. ve N.E. gelecek günlerde hakim karşısına çıkacak.

İddianamede, ikametlerinde örgütsel dokümanlar ele geçirilen ve Suriye'de DEAŞ'ın gerçekleştirdiği silahlı çatışmalarda "savaşçı" sıfatıyla yer aldıkları belirtilen sanıkların, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7 yıl 6 aydan 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

H.B.S. ve N.E'nin örgütsel faaliyetlerinde kod adı kullandığı, örgüt üyeliğinden işlem yapılan kişilerle irtibatlarının bulunduğu, Suriye'de DEAŞ işgalindeki bölgede örgütsel ders ve toplantılara katıldığı iddianamede belirtildi.

İddianamede, sanıkların DEAŞ'a katılımı artırmak adına toplantılar yaptıkları, dijital materyalinde terör örgütü mensuplarına ait çok sayıda fotoğraf bulunduğu ve Suriye'deki sözde üst düzey örgüt mensuplarıyla irtibatlı oldukları bilgisine yer verildi.

Terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları gerekçesiyle 21 Mart 2023'te tutuklanan Suriye uyruklu H.B.S. ve N.E. hakkında savcılıkça yürütülen soruşturma tamamlandı.

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