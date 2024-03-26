Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Adana'da 2 sanığa "terör örgütü DEAŞ üyesi" olduğu iddiasıyla dava

        Adana'da terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları iddia edilen 2 sanığa 15'er yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.03.2024 - 14:33 Güncelleme: 26.03.2024 - 14:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adana'da 2 sanığa "terör örgütü DEAŞ üyesi" olduğu iddiasıyla dava
        ABONE OL
        ABONE OL

        Adana'da terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları iddia edilen 2 sanığa 15'er yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

        Terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları gerekçesiyle 21 Mart 2023'te tutuklanan Suriye uyruklu H.B.S. ve N.E. hakkında savcılıkça yürütülen soruşturma tamamlandı.

        Sanıklar hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan hazırlanan iddianame, Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

        İddianamede, sanıkların DEAŞ'a katılımı artırmak adına toplantılar yaptıkları, dijital materyalinde terör örgütü mensuplarına ait çok sayıda fotoğraf bulunduğu ve Suriye'deki sözde üst düzey örgüt mensuplarıyla irtibatlı oldukları bilgisine yer verildi.

        H.B.S. ve N.E'nin örgütsel faaliyetlerinde kod adı kullandığı, örgüt üyeliğinden işlem yapılan kişilerle irtibatlarının bulunduğu, Suriye'de DEAŞ işgalindeki bölgede örgütsel ders ve toplantılara katıldığı iddianamede belirtildi.

        İddianamede, ikametlerinde örgütsel dokümanlar ele geçirilen ve Suriye'de DEAŞ'ın gerçekleştirdiği silahlı çatışmalarda "savaşçı" sıfatıyla yer aldıkları belirtilen sanıkların, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7 yıl 6 aydan 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

        Haklarındaki suçlamaları kabul etmeyen tutuklu H.B.S. ve N.E. gelecek günlerde hakim karşısına çıkacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Aksaray'da
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Aksaray'da
        Erdoğan-Biden zirvesi: Neler görüşülecek?
        Erdoğan-Biden zirvesi: Neler görüşülecek?
        Bolsonaro, Macaristan Büyükelçiliği'nde "saklanmış"
        Bolsonaro, Macaristan Büyükelçiliği'nde "saklanmış"
        Hakemlerin penaltı itirafı
        Hakemlerin penaltı itirafı
        Elektronik sigara ciğerini söndürdü
        Elektronik sigara ciğerini söndürdü
        Boşanma açıklaması
        Boşanma açıklaması
        Köpeği, komşusunun köpeğini öldüren Banu Parlak'a para cezası!
        Köpeği, komşusunun köpeğini öldüren Banu Parlak'a para cezası!
        Arda Güler için dev bonservis
        Arda Güler için dev bonservis
        ABD'de geminin çarptığı köprü yıkıldı!
        ABD'de geminin çarptığı köprü yıkıldı!
        Milli Takım'ın Avusturya 11'i
        Milli Takım'ın Avusturya 11'i
        Kripto yasası Meclis'e geliyor
        Kripto yasası Meclis'e geliyor
        Sağlığı hakkında son gelişme
        Sağlığı hakkında son gelişme
        "Onlara asla imza atmam!"
        "Onlara asla imza atmam!"
        'Titanic'teki ünlü kapı açık artırmada
        'Titanic'teki ünlü kapı açık artırmada
        Tac Mahal'in ardındaki aşk hikayesi
        Tac Mahal'in ardındaki aşk hikayesi
        Pet shopta yasaklanan hayvan satışı sosyal medyada arttı
        Pet shopta yasaklanan hayvan satışı sosyal medyada arttı
        Artık İngiliz değiller!
        Artık İngiliz değiller!
        İstanbul’da sanat dolu 1 gün
        İstanbul’da sanat dolu 1 gün
        Milliler bir ilki başardı!
        Milliler bir ilki başardı!
        Yabancıların çekim merkezi
        Yabancıların çekim merkezi

        Benzer Haberler

        Adana'da evde çıkan yangın söndürüldü
        Adana'da evde çıkan yangın söndürüldü
        AK Parti MKYK üyesi Mehmet Şükrü Erdinç'in kardeşi son yolculuğuna uğurland...
        AK Parti MKYK üyesi Mehmet Şükrü Erdinç'in kardeşi son yolculuğuna uğurland...
        Adana'da 10 milyon TL değerinde 96 otomobil motoru ele geçirildi
        Adana'da 10 milyon TL değerinde 96 otomobil motoru ele geçirildi
        Adana'da kaçak 96 otomobil motoru ele geçirildi
        Adana'da kaçak 96 otomobil motoru ele geçirildi
        Kadir İnanır'ın rahatsızlığı 'inme', dünyada sakatlıkların 1'inci, ölümleri...
        Kadir İnanır'ın rahatsızlığı 'inme', dünyada sakatlıkların 1'inci, ölümleri...
        Dünya şampiyonu Nilsu ve Selin Naz'a Adana'da coşkulu karşılama
        Dünya şampiyonu Nilsu ve Selin Naz'a Adana'da coşkulu karşılama