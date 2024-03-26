Futbol turnuvasında oyuncuların tekme tokat kavgası

Futbol turnuvasında Adana Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) futbol takımı ile Ceyhan KYK takımı arasında 100’üncü Yıl Stadı’nda oynanan maçta sporcular arasında kavga çıktı. Birbirlerine tekme tokat saldıran oyuncuları antrenörleri ayırdı. Tribünden kahkahalar atarak kavgayı izleyen bir taraftar, o anlar cep telefonuyla görüntüledi.

ADANA’da yurtlar arasında yapılan futbol turnuvasında oyuncular tekme tokat kavga etti. Antrenörlerin ayırdığı kavga cep telefonuyla görüntülendi.

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