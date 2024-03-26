Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Adana'da tartıştığı kişiyi bıçaklayan zanlı tutuklandı

        Adana'nın Kozan ilçesinde tartıştığı kişiyi bıçakla yaralayan zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.03.2024 - 21:25 Güncelleme: 26.03.2024 - 21:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adana'da tartıştığı kişiyi bıçaklayan zanlı tutuklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Adana'nın Kozan ilçesinde tartıştığı kişiyi bıçakla yaralayan zanlı tutuklandı.

        Alınan bilgiye göre, Tufanpaşa Mahallesi'nde Serhan Y. (45) eşiyle yürürken karısının eski kocası ve kardeşleri ile karşılaşarak tartıştı.

        Bunun üzerine çıkan arbedede eski eş M.K. ve kardeşleri İ.K. ile B.K, Serhan Y'yi darbederek bıçakladı.

        Serhan Y, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Kaçan şüpheliler İ.K. ile B.K. polis ekiplerince yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden İ.K. tutuklandı, diğer zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İki bakanlıktan "İsrail ile işbirliği" iddialarına açıklama
        İki bakanlıktan "İsrail ile işbirliği" iddialarına açıklama
        Katilin tabutuna sırtlarını döndüler!
        Katilin tabutuna sırtlarını döndüler!
        İsmail Kartal’ın değişilmezi Dzeko!
        İsmail Kartal’ın değişilmezi Dzeko!
        Oto tamir dükkanına saldırı: 3 yaralı
        Oto tamir dükkanına saldırı: 3 yaralı
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Dilenci para vermediği için tartıştığı kadını bıçakladı
        Dilenci para vermediği için tartıştığı kadını bıçakladı
        Hangi vitamin eksikliği hangi hastalığa neden olabilir?
        Hangi vitamin eksikliği hangi hastalığa neden olabilir?
        İşte olay toplantının deşifresi!
        İşte olay toplantının deşifresi!
        "Aç kalırsanız Hz. İsa'ya kavuşursunuz" vaadi: 429 kişi öldü
        "Aç kalırsanız Hz. İsa'ya kavuşursunuz" vaadi: 429 kişi öldü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aksaray ve Yozgat'ta konuştu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aksaray ve Yozgat'ta konuştu
        TFF olay toplantıyı yayınladı!
        TFF olay toplantıyı yayınladı!
        Kadir İnanır'ın hayatını o kurtardı
        Kadir İnanır'ın hayatını o kurtardı
        "Herkes incelensin"
        "Herkes incelensin"
        Boşanma açıklaması
        Boşanma açıklaması
        Artık İngiliz değiller!
        Artık İngiliz değiller!
        Hakem konuşmaları sızdırıldı, TFF'de 'Seçim' sesleri, öne çıkan aday kim?
        Hakem konuşmaları sızdırıldı, TFF'de 'Seçim' sesleri, öne çıkan aday kim?
        Sağlığı hakkında son gelişme
        Sağlığı hakkında son gelişme
        Milli Takım'ın Avusturya 11'i
        Milli Takım'ın Avusturya 11'i
        Yabancıların çekim merkezi
        Yabancıların çekim merkezi
        İstanbul’da sanat dolu 1 gün
        İstanbul’da sanat dolu 1 gün

        Benzer Haberler

        Milli Eğitim Bakanı Tekin, Adana'da iftar programına katıldı:
        Milli Eğitim Bakanı Tekin, Adana'da iftar programına katıldı:
        Dışişleri Bakanı Fidan ile AK Parti Sözcüsü Çelik, Adana'da iftara katıldı
        Dışişleri Bakanı Fidan ile AK Parti Sözcüsü Çelik, Adana'da iftara katıldı
        Milli Eğitim Bakanı Tekin'den AK Parti MKYK üyesi Erdinç'e taziye ziyareti
        Milli Eğitim Bakanı Tekin'den AK Parti MKYK üyesi Erdinç'e taziye ziyareti
        Futbol turnuvasında oyuncuların tekme tokat kavgası
        Futbol turnuvasında oyuncuların tekme tokat kavgası
        Bakan Tekin: Eğitim- öğretimi merkezlerine alan yerel yöneticilerin seçilme...
        Bakan Tekin: Eğitim- öğretimi merkezlerine alan yerel yöneticilerin seçilme...
        Milli Eğitim Bakanı Tekin, Adana'da "İl Eğitim Yöneticileri İle Toplantı"da...
        Milli Eğitim Bakanı Tekin, Adana'da "İl Eğitim Yöneticileri İle Toplantı"da...