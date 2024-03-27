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        Adana'da girişimcilere ve çiftçilere verilen "Kapsayıcı Tarım Eğitimi" tamamlandı

        Adana'da, Avrupa Birliği destekli Sürdürülebilir Sosyo-Ekonomik Entegrasyon için Girişimcilik Kapasitelerinin İyileştirilmesi (ENHANCER) Projesi kapsamında, gıda ve tarım alanında faaliyet gösteren 258 kişiye eğitim verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.03.2024 - 15:54 Güncelleme: 27.03.2024 - 15:54
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        Adana'da girişimcilere ve çiftçilere verilen "Kapsayıcı Tarım Eğitimi" tamamlandı
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        Adana'da, Avrupa Birliği destekli Sürdürülebilir Sosyo-Ekonomik Entegrasyon için Girişimcilik Kapasitelerinin İyileştirilmesi (ENHANCER) Projesi kapsamında, gıda ve tarım alanında faaliyet gösteren 258 kişiye eğitim verildi.

        Uluslararası Göç Politikaları Geliştirme Merkezinden (ICMPD) yapılan açıklamaya göre, Avrupa Birliği tarafından finanse edilen ENHANCER projesi, ICMPD tarafından Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonuyla yürütüldü.

        Geçen yıl başlayan projenin kapanış etkinliği, Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Araştırma ve Uygulama Çiftliği'nde gerçekleştirildi.

        Burada girişimcilere ve yabancı uyruklu çiftçilere, arıcılık, tıbbi ve aromatik bitkiler, avokado yetiştiriciliği, sürdürülebilir tarım ve budama eğitimi verildi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi ve proje koordinatörü Dr. Baran Yaşar, tarla bitkileri üretimi yaparak hayvancılığın kendi yemini yetiştirmeye çalıştıklarını anlattı.

        Süt üretimi gerçekleştirdiklerini belirten Yaşar, "Elde ettiğimiz sütü, kampüs içerisindeki birimlere ulaştırıyoruz. Yumurta ve bal üretiyoruz. Bu eğitim merkeziyle de buradaki eksiklerimizi, donanımlarımızı ve altyapımızı daha da güçlendirmek istiyoruz." ifadesini kullandı.

        Çukurova Kalkınma Ajansı Planlama ve Programlama Birim Başkanı Ertan Zibel de proje kapsamında Çukurova üniversitesi Araştırma ve Uygulama Çiftliği-Ortak Bilgi ve Beceri Geliştirme Merkezi'nin kente kazandırılmasından gurur duyduğunu kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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