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        'At eti sulu olur, mangal söndürür'

        ADANA'da sulama kanalında kesilmiş halde at ve eşek eti kalıntıları ile kemiklerinin bulunması tedirginliğe neden olurken, uzmanlar uyarıda bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.03.2024 - 10:45 Güncelleme: 27.03.2024 - 10:50
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        'At eti sulu olur, mangal söndürür'
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        ADANA'da sulama kanalında kesilmiş halde at ve eşek eti kalıntıları ile kemiklerinin bulunması tedirginliğe neden olurken, uzmanlar uyarıda bulundu. Adana Veteriner Hekimler Odası Başkanı Nihat Köse, "Vatandaşlar, veteriner hekim tarafından denetlenmiş ve mühürlenmiş eti almalılar" derken; Adana Kasaplar Odası Başkanı Saruhan Yağmur ise "Et kendini belli eder. At eti sulu olur. Pişirdiğinizde suyu mangalı söndürür" diye konuştu.

        Kentte önceki gün merkez Yüreğir ilçesi Alihocalı Mahallesi'ndeki sulama kanalında, su çekildikten sonra hayvan kemikleri ve et kalıntıları ortaya çıktı. Çevreye yayılan kokudan rahatsız olan vatandaşlar, durumu yetkililere bildirdi. Bölgeye gelen yetkililerin incelemesinin ardından kalıntıların at ve eşeklere ait olduğu anlaşıldı. Ekipler, sulama kanalındaki et kalıntılarını temizleyip, inceleme başlattı.

        'YÜZDE YÜZ ENGELLEMEK MÜMKÜN DEĞİL'

        Olaydan sonra tedirgin olan kent halkı için uzmanlardan uyarılar geldi. Adana Veteriner Hekimler Odası Başkanı Nihat Köse ve Adana Kasaplar Odası Başkanı Saruhan Yağmur, konuyla ilgili DHA’ya açıklamalarda bulundu. Kaçak et konusunun Adana'nın değil, tüm Türkiye'nin sorunu olduğunu dile getiren Nihat Köse, "Adana Tarım İl Müdürlüğü'ne bağlı veteriner hekim arkadaşlar bu konuda oldukça yoğun çalışıp gece gündüz denetim yapıyorlar. Fakat bu kesimleri yüzde yüz engellemek mümkün değil. İnsanlar, 'At ve eşek etini kasapta nasıl anlarız?' diye soruyorlar. Kıyma veya lop haline gelmiş etin bakarak anlaşılması çok zor. Aslında mesele, sadece tek tırnaklı eti değil. Kaçak kesilmiş kırmızı veya beyaz et almak da sakıncalı. Ruhsatlı kesimhanede kesilmeyen mühürsüz her et kaçaktır. Yurttaşlarımız et alırken mutlaka veteriner hekim tarafından muayene edilmiş, karkası mühürlü olan eti satın alsınlar. Vatandaş, kasaplarına kesim belgesini ve sattığı etin hangi kesimhaneden çıktığını sorabilir" dedi.

        'ETİ ALIRKEN FİŞ TALEP ETSİNLER'

        Vatandaşların ilk olarak kendi mahalle kasaplarından şaşmamaları gerektiğini söyleyen Adana Kasaplar Odası Başkanı Saruhan Yağmur ise "Eti alırken fiş talep etsinler. Ruhsatlı, güvenli yerlerden alsınlar. Et kendini belli eder. Etin rengi pembemsi olacak ama sulu olmayacak. At eti sulu olur. Pişirdiğinizde suyu mangalı söndürür. Asıl mesele kasabınıza güvenmeniz. Bize bağlı kasaplarımızda asla böyle şeyler olmaz. Kimse Adana'nın adını kötülemesin" diye konuştu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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