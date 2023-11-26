Adana'da kuvvetli rüzgar ve sağanak yaşamı olumsuz etkiledi

Adana'da kuvvetli rüzgar ve sağanak nedeniyle ağaçlar devrildi, cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, içme suyu borusunun patlamasıyla yolda göçük meydana geldi.

Kent merkezinde etkili olan sağanak ile zaman zaman şiddetini artıran kuvvetli rüzgar, hayatı olumsuz etkiledi.

Sağanağa hazırlıksız yakalanan yaya ve sürücüler zor anlar yaşarken, araçlar, caddelerde biriken sular nedeniyle ilerlemekte güçlük çekti.

Bazı binaların zemin katlarındaki evleri su basarken, vatandaşlar evlerindeki suyu temizlemeye çalıştı.

Merkez Çukurova ilçesi Belediye Evleri Mahallesi Hilmi Kürklü Bulvarı'nda, içme suyu borusu, henüz belirlenemeyen nedenle patladı.

Patlama sonucu bulvarda büyük çapta göçük oluştu, bölgedeki bazı yollar su altında kaldı.

Araç sürücüleri, suyun kapladığı yollarda güçlükle ilerleyebildi.

Merkez Yüreğir ilçesi Doğankent Mahallesi'ndeki bir ağaç rüzgarın etkisiyle park halindeki midibüsün üzerine devrildi. Araçta hasar oluştu.

Kent genelinde cadde ve sokaklarda oluşan su birikintileri nedeniyle ekipler çalışma yürütüyor.

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