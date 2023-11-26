Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Adana'da yangın çıkan ev kullanılamaz hale geldi

        Adana'nın Kozan ilçesinde çıkan yangında iki katlı ev kullanılamaz hale geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.11.2023 - 21:18 Güncelleme: 26.11.2023 - 21:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adana'da yangın çıkan ev kullanılamaz hale geldi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Adana'nın Kozan ilçesinde çıkan yangında iki katlı ev kullanılamaz hale geldi.

        Gazi Mahallesi Rumeli Sokak'ta iki katlı evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        3. rehine takası tamamlandı
        3. rehine takası tamamlandı
        Üç puan Tadic'ten!
        Üç puan Tadic'ten!
        Seçil Erzan'ın banka kasasındaki altınlara el konuldu
        Seçil Erzan'ın banka kasasındaki altınlara el konuldu
        Çalımbay'la 2'de 2
        Çalımbay'la 2'de 2
        Cani adam karısına ve annesine kurşun yağdırdı!
        Cani adam karısına ve annesine kurşun yağdırdı!
        Kartal uçuşa geçti!
        Kartal uçuşa geçti!
        İzmir'de deniz taştı! Sokaklar göle döndü
        İzmir'de deniz taştı! Sokaklar göle döndü
        'Kan ve Gül' itirafı
        'Kan ve Gül' itirafı
        İlk kullanıcısı kadın pilot oldu
        İlk kullanıcısı kadın pilot oldu
        Türkiye hakkında neler yazdılar?
        Türkiye hakkında neler yazdılar?
        Konya'da aşırı yağış nedeniyle göçükte 1 kişi can verdi
        Konya'da aşırı yağış nedeniyle göçükte 1 kişi can verdi
        Kocaeli'de de deniz taştı, sahil kesimi su altında kaldı
        Kocaeli'de de deniz taştı, sahil kesimi su altında kaldı
        Fırtınada mahsur kalan balıkçıyı oğlu kurtardı
        Fırtınada mahsur kalan balıkçıyı oğlu kurtardı
        İstanbul'a gelen kargo gemisi battı!
        İstanbul'a gelen kargo gemisi battı!
        Manchester'a yetişecekler mi?
        Manchester'a yetişecekler mi?
        Deniz'in ilk otopsi raporu tamamlandı
        Deniz'in ilk otopsi raporu tamamlandı
        Öldürdüğü kişilerin kemiklerini sobada yaktı!
        Öldürdüğü kişilerin kemiklerini sobada yaktı!
        Fırtına Sinop'ta can aldı!
        Fırtına Sinop'ta can aldı!
        Zeren'in öldüğü yurt asansörünün güvenlik ekipmanı devre dışı bırakılmış
        Zeren'in öldüğü yurt asansörünün güvenlik ekipmanı devre dışı bırakılmış
        Hava taksi projeleri son virajda!
        Hava taksi projeleri son virajda!

        Benzer Haberler

        Adana'da kuvvetli rüzgar ve sağanak yaşamı olumsuz etkiledi
        Adana'da kuvvetli rüzgar ve sağanak yaşamı olumsuz etkiledi
        Adana'da Alparslan Türkeş anısına fidan dikildi
        Adana'da Alparslan Türkeş anısına fidan dikildi
        Eşini öldürüp, annesini ağır yaraladı (2)
        Eşini öldürüp, annesini ağır yaraladı (2)
        GÜNCELLEME - Adana'da tabancayla vurulan kadın öldü, kayınvalidesi yaraland...
        GÜNCELLEME - Adana'da tabancayla vurulan kadın öldü, kayınvalidesi yaraland...
        Adana'da tabancayla vurulan kadın öldü, kayınvalidesi yaralandı
        Adana'da tabancayla vurulan kadın öldü, kayınvalidesi yaralandı
        Eşini öldürüp, annesini ağır yaraladı
        Eşini öldürüp, annesini ağır yaraladı