Adana'da yangın çıkan ev kullanılamaz hale geldi
Adana'nın Kozan ilçesinde çıkan yangında iki katlı ev kullanılamaz hale geldi.
Adana'nın Kozan ilçesinde çıkan yangında iki katlı ev kullanılamaz hale geldi.
Gazi Mahallesi Rumeli Sokak'ta iki katlı evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.
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