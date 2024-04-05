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        Adana'da silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan kişi yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.04.2024 - 23:35 Güncelleme: 05.04.2024 - 23:35
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        Adana'da silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü
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        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan kişi yaşamını yitirdi.

        Alınan bilgiye göre, Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde yolda yürüyen Ahmet Karatepe (22), motosikletli kişi veya kişilerin silahlı saldırısına uğradı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Karatepe, yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

        Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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