Adana'da silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü

Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Karatepe, yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde yolda yürüyen Ahmet Karatepe (22), motosikletli kişi veya kişilerin silahlı saldırısına uğradı.

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