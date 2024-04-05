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        Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar mazbatasını aldı

        CHP'den Ceyhan Belediye Başkanı seçilen Kadir Aydar, görevine başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.04.2024 - 13:38 Güncelleme: 05.04.2024 - 13:38
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        Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar mazbatasını aldı
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        CHP'den Ceyhan Belediye Başkanı seçilen Kadir Aydar, görevine başladı.

        Aydar, İlçe Seçim Kurulunda düzenlenen törenle mazbatasını aldı.

        Daha sonra belediye binası önüne gelen Aydar, davul zurnayla karşılandı.

        Kendisine destek verenlere teşekkür eden Aydar, daha sonra elektrikli bisiklete binerek Temizlik İşleri Müdürlüğünün atıl haldeki binasına gitti.

        Burada iş makinesine binen Aydar, atıl binanın yıkılması için ilk kepçeyi vurdu. Aydar, binanın bulunduğu alana söz verdikleri gibi kent meydanı yapılacağını bildirdi.

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