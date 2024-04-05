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        15 yıllık başkan aday olmadı, yerine seçime giren damadı kaybetti

        ADANA'nınFeke ilçesinde 3 dönemdir belediye başkanlığı yapan MHP'li Ahmet Sel, bu kez aday olmadı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.04.2024 - 11:31 Güncelleme: 05.04.2024 - 11:45
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        15 yıllık başkan aday olmadı, yerine seçime giren damadı kaybetti
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        ADANA'nınFeke ilçesinde 3 dönemdir belediye başkanlığı yapan MHP'li Ahmet Sel, bu kez aday olmadı. Sel'in yerine MHP'den aday gösterilen damadı Ahmet Şener, yarışı kaybetti.

        31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde 14 bin 49 seçmenin bulunduğu Adana'nın Feke ilçesinde 2009'dan bu yana 3 dönem MHP'den girdiği seçimleri kazanıp, belediye başkanlığı görevini sürdüren Ahmet Sel'in yerine bu kez damadı Ahmet Şener aday oldu. Şener, MHP'nin adayı olarak katıldığı yarışta resmi olmayan sonuçlara göre yüzde 29,54 ile ikinci oldu.

        Öte yandan Feke'de seçimi yüzde 36,26 oy oranıyla Yeniden Refah Partisi'nin adayı Cömert Özen, kazandı. Özen, Yeniden Refah Partisi'nin Adana'daki tek belediye başkanı oldu. MHP ayrıca Adana'da 2019'da kazandığı 4 belediyeyi rakiplerine kaptırdı. Feke ilçesini Yeniden Refah Partisi, Yumurtalık ve Karataş'ı CHP, Saimbeyli ilçesini ise bağımsız aday kazandı. MHP, bu seçimde Sarıçam, Karaisalı, Pozantı ve Kozan belediyelerini kazandı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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