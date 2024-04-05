Yangın merdiveninden girdikleri daireden 100 gram altın çaldılar

ADANA'dayüzlerini eşarp ve şapka ile gizleyen 4 kadın, yangın merdivenini kullanarak girdikleri binanın 7'nci katındaki daireden 100 gram altın ziynet eşyası çalıp, kaçtı. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, şüphelilerden 1'i yakalandı.

Olay, 24 Mart'ta saat 07.00 sıralarında Seyhan ilçesi Yenibaraj Mahallesi'ndeki bir apartmanda meydana geldi. Yüzlerini eşarp ve şapka ile gizleyen 4 kadın, binanın yangın merdiveninden Ateş Can A.'nın (32) evinin bulunduğu 7'nci kata çıktı. Eve giren 4 kadın, yatak odasındaki komodinin çekmecesindeki 100 gram altın ziynet eşyasını çalıp, kaçtı. O anlar apartmanın güvenlik kamerasına yansırken, döndüğünde ziynet eşyalarının çalındığını fark eden ev sahibi polise ihbarda bulundu.