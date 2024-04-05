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        Yangın merdiveninden girdikleri daireden 100 gram altın çaldılar

        ADANA'dayüzlerini eşarp ve şapka ile gizleyen 4 kadın, yangın merdivenini kullanarak girdikleri binanın 7'nci katındaki daireden 100 gram altın ziynet eşyası çalıp, kaçtı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.04.2024 - 10:44 Güncelleme: 05.04.2024 - 10:50
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        Yangın merdiveninden girdikleri daireden 100 gram altın çaldılar
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        ADANA'dayüzlerini eşarp ve şapka ile gizleyen 4 kadın, yangın merdivenini kullanarak girdikleri binanın 7'nci katındaki daireden 100 gram altın ziynet eşyası çalıp, kaçtı. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, şüphelilerden 1'i yakalandı.

        Olay, 24 Mart'ta saat 07.00 sıralarında Seyhan ilçesi Yenibaraj Mahallesi'ndeki bir apartmanda meydana geldi. Yüzlerini eşarp ve şapka ile gizleyen 4 kadın, binanın yangın merdiveninden Ateş Can A.'nın (32) evinin bulunduğu 7'nci kata çıktı. Eve giren 4 kadın, yatak odasındaki komodinin çekmecesindeki 100 gram altın ziynet eşyasını çalıp, kaçtı. O anlar apartmanın güvenlik kamerasına yansırken, döndüğünde ziynet eşyalarının çalındığını fark eden ev sahibi polise ihbarda bulundu.

        'BANA BENZİYOR ANCAK DEĞİLİM'

        Çalışma başlatan Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, görüntülerden şüphelilerden 1'inin Sultan G. (39) olduğunu belirledi. Şüpheli adresinde gözaltına alındı. Sultan G.'nin adresinde herhangi bir şey bulunamazken, şüpheli ifadesinde, "Görüntülerdeki kişi bana benziyor ancak değilim. Hırsızlık yapmadım" dedi. İşlemleri sonrası Sultan G. tutuklanırken, diğer 3 şüpheliyi arama çalışmaları sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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