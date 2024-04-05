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        Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Karalar mazbatasını aldı

        Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığına yeniden seçilen Zeydan Karalar, mazbatasını aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.04.2024 - 13:34 Güncelleme: 05.04.2024 - 13:34
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        Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Karalar mazbatasını aldı
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        Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığına yeniden seçilen Zeydan Karalar, mazbatasını aldı.

        CHP'den yeniden seçilen Karalar'a mazbatası, Adana Adliyesi'nde, İl Seçim Kurulu Başkanı Özkan Yenidünya tarafından verildi.

        Karalar, burada yaptığı konuşmada, desteklerinden dolayı Adana halkına teşekkür etti.

        Daha sonra Büyükşehir Belediyesi binası önünde toplanan vatandaşlara seslenen Karalar, aldığı mazbatada çok büyük emekler olduğunu söyledi.

        Seçimlerde CHP'ye birçok siyasi parti mensubunun oy verdiğini belirten Karalar, şöyle konuştu:

        "Onlara ayrı ayrı teşekkür etmek lazım. DEM'li arkadaşlarımıza, İYİ Partili arkadaşlarımıza, Milliyetçi Hareket Partili arkadaşlarımıza, ülkücü kardeşlerimize ve sizlere şükran borcumuzu belirtmemiz lazım. AK Parti'den bize oy veren ciddi bir kesim var. Onlara teşekkür ediyoruz. Herkese çok teşekkür ediyorum. Adana'da 10 belediyemiz oldu, tarih yazdık. Tarih yazmaya devam edeceğiz."

        Karalar, seçimi kazanan belediye başkanlarıyla uyum içinde çalışacaklarını dile getirdi.

        - "Değişimin çok ciddi katkısı ve desteği var"

        CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut da partisini terk edenlerin tekrar dönmemesi gerektiğini belirtti.

        Bulut, 1 Nisan'ın CHP için bayram günü olduğunu vurgulayarak, "Her seçimden sonra 'Bu da olmadı.' dedik ama bu defa oldu. Bu defa olurken, elbette değişimin de çok ciddi katkısı ve desteği var. Bunu yok saymak mümkün değil." ifadelerini kullandı.

        Bu seçimde değişenin sadece parti yöneticileri olmadığını kaydeden Bulut, "Değişimin anlamı bu seçimlerde Türkiye ittifakıyla vücut buldu." dedi.

        Programda, CHP Adana milletvekilleri Müzeyyen Şevkin ve Orhan Sümer ile CHP İl Başkanı Anıl Tanburoğlu da konuşma yaptı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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