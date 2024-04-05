Adana'da arkadaşını bıçakla ağır yaraladığı öne sürülen sanığa 8 yıl 1 ay hapis

Müşteki M.Ö. ise olay nedeniyle mağduriyet yaşadığını öne sürerek sanıktan şikayetçi olduğunu ve cezalandırılmasını talep ettiğini söyledi.

Esas hakkında mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, 8 Nisan 2023'te 19 Mayıs Mahallesi'nde birlikte çalışan M.F.G. ile M.Ö. arasında iş çıkışında bilinmeyen nedenle çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine sanığın bıçakla M.Ö'yü göğüs ve ensesinden ağır yaraladığını belirtti.

Adana 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanık M.F.G. ve müşteki M.Ö. ile taraf avukatları katıldı.

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