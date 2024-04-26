Futbol: Trendyol Süper Lig
Stat:YeniAdana
Hakemler: Bahattin Şimşek, Süleyman Özay, Osman Gökhan Bilir
Yukatel Adana Demirspor: Magomedaliyev, Atal, Gravillon, Semih Güler (Dk. 10 Manev), Mohammadi, Maestro, Michut (Dk. 65 Alioui), Yusuf Barasi (Dk. 65 Tayfun Aydoğan), Mendoza, Yusuf Erdoğan, Balotelli (Dk. 85 Aymbetov)
Galatasaray: Muslera, Köhn, Abdülkerim Bardakcı, Nelsson (Dk. 88 Davinson Sanchez), Kaan Ayhan (Dk. 82 Aurier), Torreira (Dk. 82 Berkan Kutlu), Kerem Demirbay, Barış Alper Yılmaz (Dk. 82 Tete), Mertens, Ziyech (Dk. 71 Kerem Aktürkoğlu), Icardi
Goller: Dk. 53 Ziyech, Dk. 64 Kerem Demirbay, Dk. 90+1 Icardi (Galatasaray)
Sarı kartlar: Dk. 90 Mendoza, Dk. 90+3 Gravillon (Yukatel Adana Demirspor)
ADANA
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