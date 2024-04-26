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        Adana Demirspor-Galatasaray maçının ardından

        Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında evinde Galatasaray'a 3-0 yenilen Yukatel Adana Demirspor'da teknik direktör Hikmet Karaman, "Yediğimiz gole kadar oyun, pozisyon, hücuma çıkış ve sıcak temas anlamında alkışı hak eden bir takım ortaya koyduk. Maçın son bölümlerinde de Galatasaray üstünlüğü ele aldı." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.04.2024 - 23:27 Güncelleme: 26.04.2024 - 23:27
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        Adana Demirspor-Galatasaray maçının ardından
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        Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında evinde Galatasaray'a 3-0 yenilen Yukatel Adana Demirspor'da teknik direktör Hikmet Karaman, "Yediğimiz gole kadar oyun, pozisyon, hücuma çıkış ve sıcak temas anlamında alkışı hak eden bir takım ortaya koyduk. Maçın son bölümlerinde de Galatasaray üstünlüğü ele aldı." dedi.

        Karaman, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, mücadelenin ilk yarısında önemli pozisyonlar geliştirdiklerini belirtti.

        Galatasaray'ın kalecisi Muslera'nın başarılı kurtarışlarına dikkati çeken Karaman, ikinci yarı yedikleri iki golün ardından istedikleri oyunu ortaya koymanın zor olduğunu ifade etti.

        Karaman, iyi mücadele ettiklerine dikkati çekerek, "Yediğimiz gole kadar oyun, pozisyon, hücuma çıkış ve sıcak temas anlamında alkışı hak eden bir takım ortaya koyduk. Maçın son bölümlerinde de Galatasaray üstünlüğü ele aldı. Taraftarımıza ayrı bir parantez açmak lazım. Takımını destekleyen ve maç öncesinde de çok iyi bir atmosfer yaratan Adana Demirspor taraftarı gördük. Galatasaray'a bundan sonra başarılar diliyorum." diye konuştu.

        Takım olarak planlarını gerçekleştirdiklerini ancak beklemedikleri 2 gol yediklerini ifade eden Karaman, şunları kaydetti:

        "Ligde bütün istatistikleri altüst eden bir takım. Bu Galatasaray için de Fenerbahçe için de geçerli. Öyle bir takıma karşı oynuyorsun ve ilk devre yakaladığımız net pozisyonlar var. 2-0'dan sonra Galatasaray rahatladı ama 0-0'ken atak yaptığımız bölümlerde ecel terleri çekti. Elimizde bir kadro var. O kadroyla oyun planlamasını en iyi şekilde yaptık. Golü yediğimiz dakikaya kadar da 1-0'dan sonra da ataklarımız var. İzleyenler müthiş bir maç izledi. Dolayısıyla futbol bir oyun, alkışlayacaksın. Adana Demirspor'un oyuncularına da sahip çıkacaksın."

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