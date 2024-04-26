Adana Demirspor-Galatasaray maçının ardından

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında evinde Galatasaray'a 3-0 yenilen Yukatel Adana Demirspor'da teknik direktör Hikmet Karaman, "Yediğimiz gole kadar oyun, pozisyon, hücuma çıkış ve sıcak temas anlamında alkışı hak eden bir takım ortaya koyduk. Maçın son bölümlerinde de Galatasaray üstünlüğü ele aldı." dedi.

Karaman, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, mücadelenin ilk yarısında önemli pozisyonlar geliştirdiklerini belirtti.

Galatasaray'ın kalecisi Muslera'nın başarılı kurtarışlarına dikkati çeken Karaman, ikinci yarı yedikleri iki golün ardından istedikleri oyunu ortaya koymanın zor olduğunu ifade etti.

Karaman, iyi mücadele ettiklerine dikkati çekerek, "Yediğimiz gole kadar oyun, pozisyon, hücuma çıkış ve sıcak temas anlamında alkışı hak eden bir takım ortaya koyduk. Maçın son bölümlerinde de Galatasaray üstünlüğü ele aldı. Taraftarımıza ayrı bir parantez açmak lazım. Takımını destekleyen ve maç öncesinde de çok iyi bir atmosfer yaratan Adana Demirspor taraftarı gördük. Galatasaray'a bundan sonra başarılar diliyorum." diye konuştu.

Takım olarak planlarını gerçekleştirdiklerini ancak beklemedikleri 2 gol yediklerini ifade eden Karaman, şunları kaydetti: