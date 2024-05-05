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        Adana'da "11. Yeşilay Bisiklet Turu" düzenlendi

        Adana'da "Sağlıklı yaşamın keyfini birlikte sürelim" sloganıyla "11. Yeşilay Bisiklet Turu" gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.05.2024 - 17:39 Güncelleme: 05.05.2024 - 17:39
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        Adana'da "11. Yeşilay Bisiklet Turu" düzenlendi
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        Adana'da "Sağlıklı yaşamın keyfini birlikte sürelim" sloganıyla "11. Yeşilay Bisiklet Turu" gerçekleştirildi.

        Yeşilayın, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Bisiklet Federasyonunun işbirliğinde yurt genelinde organize ettiği bisiklet turu, Merkez Park'ta başladı.

        "Sağlıklı yaşamın keyfini birlikte sürelim" sloganıyla düzenlenen etkinlikte yaklaşık 500 bisikletli, 10 kilometrelik güzergahta pedal çevirdi.

        Başlangıç noktasında son bulan tura, Yüreğir Kaymakamı Mehmet Aksu, Seyhan Kaymakamı Ekrem İnci, Gençlik ve Spor İl Müdürü Muzaffer Çintimar ile Yeşilay Şube Başkanı Yunus Emre Yıldırım da katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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