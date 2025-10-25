Habertürk
        Adana'da iş yerine el yapımı patlayıcı atıldı

        Adana'da iş yerine el yapımı patlayıcı atıldı

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde bir iş yerine el yapımı patlayıcı atıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.10.2025 - 02:48 Güncelleme: 25.10.2025 - 02:48
        Adana'da iş yerine el yapımı patlayıcı atıldı
        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde bir iş yerine el yapımı patlayıcı atıldı.

        Fevzipaşa Mahallesi'ndeki giyim satışı yapılan bir iş yerinde patlama sesi duyan vatandaşlar, durumu polise bildirdi.

        İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis sevk edildi.

        Ekiplerce yapılan incelemede, patlamanın kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce atılan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu meydana geldiği belirlendi.

        Patlayıcının parça tesirli olduğu değerlendirilen saldırıda can kaybı, yaralanma ve maddi hasar meydana gelmediği belirtildi.

        Olay yeri inceleme ekipleri bölgede çalışma yaparken, polis ekipleri sokak girişlerinde güvenlik önlemi aldı.

        Polis olayı gerçekleştiren kişi ya da kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

