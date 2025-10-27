Adana'da terör örgütü DEAŞ sanığına 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi

Adana'da terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı olduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan sanık, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya sanık Y.M.D, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi ile katıldı, avukatı ise duruşma salonunda hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, sanığın DEAŞ'a katılımı artırmak adına toplantılar yaptığını, dijital materyalinde terör örgütü mensuplarıyla yazışmaların bulunduğunu ve Suriye'deki örgüt mensuplarıyla irtibatlı olduğunu ifade etti.

Sanığın kod adı kullandığını, örgüte gelir temin ettiğini, evinde yapılan aramada satışı yasaklanmış 10 kitap bulunduğunu, telefonunda DEAŞ üyelerinin haberleşmek için kullandığı "Rocket Chat" programının tespit edildiğini belirten savcı, Y.M.D'nin "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılması yönünde görüş sundu.