        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Adana'da terör örgütü DEAŞ sanığına 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi

        Adana'da terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı olduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan sanık, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.10.2025 - 09:57 Güncelleme: 27.10.2025 - 09:57
        Adana'da terör örgütü DEAŞ sanığına 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi
        Adana'da terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı olduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan sanık, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

        Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya sanık Y.M.D, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi ile katıldı, avukatı ise duruşma salonunda hazır bulundu.

        Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, sanığın DEAŞ'a katılımı artırmak adına toplantılar yaptığını, dijital materyalinde terör örgütü mensuplarıyla yazışmaların bulunduğunu ve Suriye'deki örgüt mensuplarıyla irtibatlı olduğunu ifade etti.

        Sanığın kod adı kullandığını, örgüte gelir temin ettiğini, evinde yapılan aramada satışı yasaklanmış 10 kitap bulunduğunu, telefonunda DEAŞ üyelerinin haberleşmek için kullandığı "Rocket Chat" programının tespit edildiğini belirten savcı, Y.M.D'nin "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılması yönünde görüş sundu.

        Y.M.D. ise savunmasında DEAŞ üyesi olmadığını öne sürerek, "Örgütle bağlantım yok. Cep telefonuma örgütsel program yüklemedim. Suçlamaları kabul etmiyorum. Tahliyemi ve beraatimi talep ederim." ifadesini kullandı.

        Avukatı da dinleyen mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdığı sanığın, tutukluluk halinin devamına karar verdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

