Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Adana'da 3 kişinin öldüğü silahlı saldırıyla ilgili sanığın yargılanması sürdü

        Adana'nın Seyhan ilçesinde kayınbaba ve iki damadının öldüğü silahlı saldırıyla ilgili tutuklanan sanığın yargılanmasına devam edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.12.2025 - 16:57 Güncelleme: 26.12.2025 - 16:57
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adana'da 3 kişinin öldüğü silahlı saldırıyla ilgili sanığın yargılanması sürdü
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Adana'nın Seyhan ilçesinde kayınbaba ve iki damadının öldüğü silahlı saldırıyla ilgili tutuklanan sanığın yargılanmasına devam edildi.

        Adana 7. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık T.A. ile bazı müştekiler, tanıklar ve taraf avukatları katıldı.

        Beyanı alınan müşteki E.C.S, olaydan bir ay önce babası F.K'nin iş yerine staj için gelen A.A. ile sanıktan şikayetçi olduğunu belirtti.

        Tanık olarak beyanı alınan sanığın arkadaşı K.Ö. de olay günü sanık T.A'nın moralinin bozuk olduğunu ancak kendilerine bir şey anlatmadığını öne sürdü.

        Çay içmek için dışarı çıkmaya karar verdiklerini belirten K.Ö, "H.C.S, M.B.A. ve T.A. ile mahallede buluştuk. Otomobil içinde aniden T.A. aracı sağa çekmemizi istedi. Araçtan fırladı ve silah çekti. Silah patlayınca korktum. İlk kapının girişindeki olayı gördüm, sonrasını görmedim. T.A. iş yerine girdiğinde silah çekti ve silah patladı. Daha sonra H.C.S, M.B.A, T.A. ve ben aynı araçla oradan ayrıldık, 100 metre sonra ben araçtan indim." ifadelerini kullandı.

        Hakkındaki iddialar hatırlatılarak savunması alınan sanık T.A, kız arkadaşı A.A'nın olayın olduğu iş yerinde staj görürken tacize uğradığını öne sürdü.

        Önceki celse yaptığı savunmalarını tekrar ettiğini belirten T.A, tahliye talebinde bulundu.

        Görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, dosyadaki delil durumu dikkate alınarak sanığın mevcut halinin devamına karar verilmesi ve eksik hususların giderilmesini talep etti.

        Mahkeme heyeti, bu celseye katılmayan tanık H.C.S. hakkında zorla getirilme müzekkeresi düzenlenmesine ve sanığın tutukluluk halinin devamına karar verip, eksik hususların giderilmesi için duruşmayı erteledi.

        - Olay

        Yenibaraj Mahallesi Hacı Ömer Sabancı Caddesi'nde 10 Şubat'ta medikal firmasına giden T.A, iki tabancayla ateş açmış, saldırıda iş yeri sahibi F.K. ile damatları Oğuzhan Sönmezler ve Özgür Ozan Ekinci hayatını kaybetmişti.

        Olay yerinden otomobille kaçan T.A, polis ekiplerince Sarıçam ilçesinde yakalanmış, saldırıda kullanıldığı değerlendirilen 2 tabanca da araçta bulunmuştu. T.A. 13 Şubat'ta emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilmiş ve çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.

        Savcılıkça, zanlı T.A. hakkında 3 maktule yönelik eylemi sebebiyle "kasten öldürme" suçundan 3 kez müebbet ve "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma" suçundan ise 1 yıldan 3 yıla kadar hapis talebiyle açılan dava, Adana 7. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Marketlerin 'pazar' tartışması büyüyor
        Marketlerin 'pazar' tartışması büyüyor
        İçişleri Bakanlığı açıkladı! 22 kent için yoğun kar alarmı!
        İçişleri Bakanlığı açıkladı! 22 kent için yoğun kar alarmı!
        SPK tarihinde böyle ceza yok
        SPK tarihinde böyle ceza yok
        Ağabeyini kalbinden bıçakladı! Katil kardeşten ilk ifade!
        Ağabeyini kalbinden bıçakladı! Katil kardeşten ilk ifade!
        "Türkiye için nükleer enerji olmazsa olmaz"
        "Türkiye için nükleer enerji olmazsa olmaz"
        Bulgaristan kadar alanın inşasını bitirdik
        Bulgaristan kadar alanın inşasını bitirdik
        Mısır'dan Netanyahu'ya suçlama: Bölgeyi ateşe vermeye çalışıyor
        Mısır'dan Netanyahu'ya suçlama: Bölgeyi ateşe vermeye çalışıyor
        "Sağlık alanında güçlü altyapı oluşturduk"
        "Sağlık alanında güçlü altyapı oluşturduk"
        Futbolda bahis soruşturması: 14'ü futbolcu 29 gözaltı!
        Futbolda bahis soruşturması: 14'ü futbolcu 29 gözaltı!
        Kasımpaşa-Samsunspor maçı bahis soruşturmasında!
        Kasımpaşa-Samsunspor maçı bahis soruşturmasında!
        4 mevkiye 4 transfer!
        4 mevkiye 4 transfer!
        Genç kadının cesedi çöp poşetinde bulunmuştu! Şüpheli: Kapıcı!
        Genç kadının cesedi çöp poşetinde bulunmuştu! Şüpheli: Kapıcı!
        Ortaya Onyedika!
        Ortaya Onyedika!
        Konuşmak için gitti, boğularak öldürüldü!
        Konuşmak için gitti, boğularak öldürüldü!
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Bu heykellerden birisi aslında insan!
        Bu heykellerden birisi aslında insan!
        2025 âşıkları
        2025 âşıkları
        Asansörlerde neden ayna var?
        Asansörlerde neden ayna var?
        Villarreal'den Asensio hamlesi!
        Villarreal'den Asensio hamlesi!
        VEPARA'ya yasa dışı bahis operasyonu
        VEPARA'ya yasa dışı bahis operasyonu

        Benzer Haberler

        Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, Yüreğir ilçesinde vatandaşlarla görüştü
        Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, Yüreğir ilçesinde vatandaşlarla görüştü
        Adana'da devrilen tankerdeki 2 kişi yaralandı
        Adana'da devrilen tankerdeki 2 kişi yaralandı
        Milli Eğitim Bakanı Tekin, Adana'da lise ziyaret etti
        Milli Eğitim Bakanı Tekin, Adana'da lise ziyaret etti
        Suriye'de annenin öldüğü zehirlenme olayında baba ve oğluna Türkiye yardım...
        Suriye'de annenin öldüğü zehirlenme olayında baba ve oğluna Türkiye yardım...
        Adana'nın Feke ilçesinde sis etkili oldu
        Adana'nın Feke ilçesinde sis etkili oldu
        Adana'da lise öğrencisi, iklim krizine dikkati çekmek için oyun geliştirdi
        Adana'da lise öğrencisi, iklim krizine dikkati çekmek için oyun geliştirdi