Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Adana'nın Feke ilçesinde sis etkili oldu

        Adana'nın Feke ilçesinde etkili olan sis dronla görüntülendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.12.2025 - 12:02 Güncelleme: 26.12.2025 - 12:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adana'nın Feke ilçesinde sis etkili oldu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Adana'nın Feke ilçesinde etkili olan sis dronla görüntülendi.

        İlçede sabah saatlerinde sis etkili oldu.

        Sis nedeniyle yüksek kesimlerdeki mahallelerde görüş mesafesi düştü.

        İlçede etkili olan sis dronla kayda alındı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Genç kadının cesedi çöp poşetinde bulunmuştu! Şüpheli: Kapıcı!
        Genç kadının cesedi çöp poşetinde bulunmuştu! Şüpheli: Kapıcı!
        3 aylık bebeğini 4. kattan atmıştı... Dram içinde dram!
        3 aylık bebeğini 4. kattan atmıştı... Dram içinde dram!
        Kırmızı ışıkta dehşet! Kaza değil katliam
        Kırmızı ışıkta dehşet! Kaza değil katliam
        4 mevkiye 4 transfer!
        4 mevkiye 4 transfer!
        Futbolda bahis soruşturması: 14'ü futbolcu 29 gözaltı!
        Futbolda bahis soruşturması: 14'ü futbolcu 29 gözaltı!
        VEPARA'ya yasa dışı bahis operasyonu
        VEPARA'ya yasa dışı bahis operasyonu
        Meclis komisyonunda Kartalkaya için taslak rapor
        Meclis komisyonunda Kartalkaya için taslak rapor
        2025 yılında bitkisel üretim geriledi, meyvede sert düşüş yaşandı
        2025 yılında bitkisel üretim geriledi, meyvede sert düşüş yaşandı
        Villarreal'den Asensio hamlesi!
        Villarreal'den Asensio hamlesi!
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        2025 âşıkları
        2025 âşıkları
        Yolda göçük oluştu, sokaklar göl oldu!
        Yolda göçük oluştu, sokaklar göl oldu!
        Valilikten açıklama! Kaçan safkanlar için soruşturma!
        Valilikten açıklama! Kaçan safkanlar için soruşturma!
        Trump: Epstein ile bağını gerçekten kesen tek kişi bendim
        Trump: Epstein ile bağını gerçekten kesen tek kişi bendim
        Bu heykellerden birisi aslında insan!
        Bu heykellerden birisi aslında insan!
        MİT'ten DEAŞ'a yılbaşı operasyonu
        MİT'ten DEAŞ'a yılbaşı operasyonu
        Asansörlerde neden ayna var?
        Asansörlerde neden ayna var?
        "Epstein öldürüldü" iddiası
        "Epstein öldürüldü" iddiası
        Talisca'ya Brezilya'ya dönüş sorusuna yanıt!
        Talisca'ya Brezilya'ya dönüş sorusuna yanıt!
        Asgari ücret tamam ya ortalama ücret?
        Asgari ücret tamam ya ortalama ücret?

        Benzer Haberler

        Adana'da lise öğrencisi, iklim krizine dikkati çekmek için oyun geliştirdi
        Adana'da lise öğrencisi, iklim krizine dikkati çekmek için oyun geliştirdi
        Adana'da içme suyu borusu patladı; 3 mahalle sular altında kaldı, yol çöktü
        Adana'da içme suyu borusu patladı; 3 mahalle sular altında kaldı, yol çöktü
        Adana'da kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 4 hükümlü yakalandı
        Adana'da kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 4 hükümlü yakalandı
        Adana'da kaçak 16 bin paket sigara ve 1500 puro ele geçirildi
        Adana'da kaçak 16 bin paket sigara ve 1500 puro ele geçirildi
        'Dünya Hafıza Şampiyonası'na Adanalı anne ile kızı damga vurdu Adanalı öğre...
        'Dünya Hafıza Şampiyonası'na Adanalı anne ile kızı damga vurdu Adanalı öğre...
        Adana'da 4 firari hükümlü yakalandı
        Adana'da 4 firari hükümlü yakalandı