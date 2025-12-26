Adana'nın Feke ilçesinde sis etkili oldu
Adana'nın Feke ilçesinde etkili olan sis dronla görüntülendi.
Adana'nın Feke ilçesinde etkili olan sis dronla görüntülendi.
İlçede sabah saatlerinde sis etkili oldu.
Sis nedeniyle yüksek kesimlerdeki mahallelerde görüş mesafesi düştü.
İlçede etkili olan sis dronla kayda alındı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.