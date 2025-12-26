Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Adana'da kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 4 hükümlü yakalandı

        Adana'da çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 4 hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.12.2025 - 09:57 Güncelleme: 26.12.2025 - 09:57
        Adana'da kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 4 hükümlü yakalandı
        Adana'da çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 4 hükümlü yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan firari 4 hükümlüyü yakalamak için geniş kapsamlı araştırma yaptı.

        Ekipler, "hırsızlık" suçundan 26 yıl 8 ay hapis cezası bulunan E.B. (48), "çocuğun nitelikli cinsel istismarı" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından 24 yıl hapis cezasıyla aranan S.H. (49), "kasten öldürme" suçundan 8 yıl 7 ay 10 gün hapis cezası bulunan B.Ü. (66) ile "konutta silahla yağma" suçundan 4 yıl hapis cezası olan M.K'yi (40) saklandıkları adreslere operasyon düzenleyerek yakaladı.

        Hükümlüler, adliyedeki işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

