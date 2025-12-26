Adana'da kaçak 16 bin paket sigara ve 1500 puro ele geçirildi

Araçta yapılan aramada, gümrük kaçağı 16 bin paket sigara ve 1500 puro bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, merkez Çukurova ilçesinde kaçak ürün taşıdığı belirlenen bir hafif ticari aracı durdurdu.

Adana'da polis ekiplerince, kaçak 16 bin paket sigara ve 1500 puro ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

