Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, Yüreğir ilçesinde vatandaşlarla görüştü
Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, merkez Yüreğir ilçesinde vatandaşların taleplerini dinledi.
Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, merkez Yüreğir ilçesinde vatandaşların taleplerini dinledi.
Köşger, PTT Evleri Mahallesi'ndeki kapalı semt pazarı yakınında vatandaşlarla bir araya geldi.
Vatandaşlarla sohbet eden Köşger, talepleri dinledi.
Köşger, her cuma farklı mahallelerin sakinleriyle buluşmaya önem verdiklerini belirtti.
Ziyarette Köşger'e, Yüreğir Kaymakamı Mehmet Aksu da eşlik etti.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.