        Adana Haberleri

        Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, Yüreğir ilçesinde vatandaşlarla görüştü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.12.2025 - 16:41 Güncelleme: 26.12.2025 - 16:41
        Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, merkez Yüreğir ilçesinde vatandaşların taleplerini dinledi.

        Köşger, PTT Evleri Mahallesi'ndeki kapalı semt pazarı yakınında vatandaşlarla bir araya geldi.

        Vatandaşlarla sohbet eden Köşger, talepleri dinledi.

        Köşger, her cuma farklı mahallelerin sakinleriyle buluşmaya önem verdiklerini belirtti.

        Ziyarette Köşger'e, Yüreğir Kaymakamı Mehmet Aksu da eşlik etti.

