Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Milli Eğitim Bakanı Tekin, Adana'da lise ziyaret etti

        Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Adana'da Atatürk Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini ziyaretinde öğrenci ve öğretmenlerle bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.12.2025 - 12:43 Güncelleme: 26.12.2025 - 12:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        Milli Eğitim Bakanı Tekin, Adana'da lise ziyaret etti
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Adana'da Atatürk Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini ziyaretinde öğrenci ve öğretmenlerle bir araya geldi.

        Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Bakan Tekin, Osmaniye programları öncesinde Adana'da sürpriz okul ziyaretinde bulundu.

        Seyhan ilçesindeki Atatürk Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine giden Tekin, sınıfları gezerek öğrencilerle sohbet etti.

        Bakan Tekin, yiyecek içecek hizmetleri alanında eğitim gören öğrencilerin uygulama yaptıkları mutfak atölyesini gezdi, öğretmen ve öğrencilerden çalışmalarıyla ilgili bilgi aldı.

        Daha sonra öğrencilerin voleybol maçını izleyen Tekin, ziyaretin ardından okulda görev yapan öğretmenlerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

        - "Derse katıldık, soruları cevapladık"

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Bakan Tekin, Osmaniye ziyareti kapsamında, yol güzergahlarında bulunan liseyi ziyaret ettiklerini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

        "Öğrencilerimizin derslerine katıldık, bizlere yönelttikleri soruları cevapladık. Çalışmaları hakkında bilgiler aldık ve çalışmalarını yerinde gözlemledik. Evlatlarımızı büyük bir özveriyle geleceğe hazırlayan kıymetli öğretmenlerimize çalışmalarında kolaylıklar, değerli öğrencilerimize derslerinde başarılar diliyorum."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Genç kadının cesedi çöp poşetinde bulunmuştu! Şüpheli: Kapıcı!
        Genç kadının cesedi çöp poşetinde bulunmuştu! Şüpheli: Kapıcı!
        Anestezi sonrası dram! Biri öldü diğeri yatalak
        Anestezi sonrası dram! Biri öldü diğeri yatalak
        Altın ve gümüşte yeni rekorlar
        Altın ve gümüşte yeni rekorlar
        Ortaya Onyedika!
        Ortaya Onyedika!
        3 aylık bebeğini 4. kattan atmıştı... Dram içinde dram!
        3 aylık bebeğini 4. kattan atmıştı... Dram içinde dram!
        Kırmızı ışıkta dehşet! Kaza değil katliam
        Kırmızı ışıkta dehşet! Kaza değil katliam
        4 mevkiye 4 transfer!
        4 mevkiye 4 transfer!
        Futbolda bahis soruşturması: 14'ü futbolcu 29 gözaltı!
        Futbolda bahis soruşturması: 14'ü futbolcu 29 gözaltı!
        VEPARA'ya yasa dışı bahis operasyonu
        VEPARA'ya yasa dışı bahis operasyonu
        2025 yılında bitkisel üretim geriledi, meyvede sert düşüş yaşandı
        2025 yılında bitkisel üretim geriledi, meyvede sert düşüş yaşandı
        Villarreal'den Asensio hamlesi!
        Villarreal'den Asensio hamlesi!
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        2025 âşıkları
        2025 âşıkları
        Yolda göçük oluştu, sokaklar göl oldu!
        Yolda göçük oluştu, sokaklar göl oldu!
        Trump: Epstein ile bağını gerçekten kesen tek kişi bendim
        Trump: Epstein ile bağını gerçekten kesen tek kişi bendim
        Bu heykellerden birisi aslında insan!
        Bu heykellerden birisi aslında insan!
        MİT'ten DEAŞ'a yılbaşı operasyonu
        MİT'ten DEAŞ'a yılbaşı operasyonu
        Asansörlerde neden ayna var?
        Asansörlerde neden ayna var?
        "Epstein öldürüldü" iddiası
        "Epstein öldürüldü" iddiası
        Asgari ücret tamam ya ortalama ücret?
        Asgari ücret tamam ya ortalama ücret?

        Benzer Haberler

        Suriye'de annenin öldüğü zehirlenme olayında baba ve oğluna Türkiye yardım...
        Suriye'de annenin öldüğü zehirlenme olayında baba ve oğluna Türkiye yardım...
        Adana'nın Feke ilçesinde sis etkili oldu
        Adana'nın Feke ilçesinde sis etkili oldu
        Adana'da lise öğrencisi, iklim krizine dikkati çekmek için oyun geliştirdi
        Adana'da lise öğrencisi, iklim krizine dikkati çekmek için oyun geliştirdi
        Adana'da içme suyu borusu patladı; 3 mahalle sular altında kaldı, yol çöktü
        Adana'da içme suyu borusu patladı; 3 mahalle sular altında kaldı, yol çöktü
        Adana'da kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 4 hükümlü yakalandı
        Adana'da kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 4 hükümlü yakalandı
        Adana'da kaçak 16 bin paket sigara ve 1500 puro ele geçirildi
        Adana'da kaçak 16 bin paket sigara ve 1500 puro ele geçirildi