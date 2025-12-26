Habertürk
        Adana'da devrilen tankerdeki 2 kişi yaralandı

        Adana'da devrilen tankerdeki 2 kişi yaralandı

        Adana'nın Ceyhan ilçesinde tankerin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

        Giriş: 26.12.2025 - 13:47 Güncelleme: 26.12.2025 - 13:47
        Adana'da devrilen tankerdeki 2 kişi yaralandı
        Adana'nın Ceyhan ilçesinde tankerin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

        D-400 kara yolu Mustafalar Mahallesi mevkisinde, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 06 EEL 346 çekici plakalı tanker tarlaya devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Araçta sıkışan sürücü ile yanındaki kişi, ekiplerce bulundukları yerden çıkarıldı.

        Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

