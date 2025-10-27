Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Adana'da hastane bahçesindeki motosikleti çalan zanlı tutuklandı

        Adana'da hastane bahçesine park edilen motosikleti çaldıktan sonra polis ekiplerince yakalanan zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.10.2025 - 10:13 Güncelleme: 27.10.2025 - 10:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adana'da hastane bahçesindeki motosikleti çalan zanlı tutuklandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Adana'da hastane bahçesine park edilen motosikleti çaldıktan sonra polis ekiplerince yakalanan zanlı tutuklandı.

        Yüreğir ilçesinde 11 Ekim'de Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne giden hasta yakınının bahçeye bıraktığı motosiklet çalındı.

        Şüphelinin motosikleti itekleyerek götürmesinden şüphelenen güvenlik görevlisi, durumu hastane polisine bildirdi.

        İhbar üzerine bölgeyi inceleyen ekipler, şüpheli M.E.D'yi motosikletle bahçede ilerlediği sırada yakaladı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Oto Hırsızlık Büro Amirliğine götürülen zanlı, işlemlerin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Hırsızlık anı hastanenin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kartalkaya kâbusunda 3.duruşma başladı!
        Kartalkaya kâbusunda 3.duruşma başladı!
        Arjantin'deki seçimleri Milei'nin partisi kazandı
        Arjantin'deki seçimleri Milei'nin partisi kazandı
        Hilal 22 yaşındaydı... Mezuniyet sevinci yarım kaldı!
        Hilal 22 yaşındaydı... Mezuniyet sevinci yarım kaldı!
        Bokele'nin kırmızı kartı doğru mu?
        Bokele'nin kırmızı kartı doğru mu?
        Alt kata evinden su sızdı... Komşu cinayeti!
        Alt kata evinden su sızdı... Komşu cinayeti!
        "Arazinizde define var..." Mağdur sayısı: 15! 13 milyon TL'lik vurgun!
        "Arazinizde define var..." Mağdur sayısı: 15! 13 milyon TL'lik vurgun!
        27 Ekim - 2 Kasım haftası burç yorumlarınız
        27 Ekim - 2 Kasım haftası burç yorumlarınız
        "İlişki yaşamadım"
        "İlişki yaşamadım"
        İmamoğlu, Yanardağ ve Özkan tutuklandı
        İmamoğlu, Yanardağ ve Özkan tutuklandı
        İkinci elde 174 milyon lira ceza
        İkinci elde 174 milyon lira ceza
        Kuvvetli sağanak yağmur uyarısı! Bu iller dikkat
        Kuvvetli sağanak yağmur uyarısı! Bu iller dikkat
        Beşiktaş taraftarından büyük tepki!
        Beşiktaş taraftarından büyük tepki!
        "Yanlış anlayanlar var"
        "Yanlış anlayanlar var"
        Bayrampaşa'da seçimi AK Parti kazandı
        Bayrampaşa'da seçimi AK Parti kazandı
        Ne yaptın kaptan? Ehliyetine el konuldu!
        Ne yaptın kaptan? Ehliyetine el konuldu!
        Sayıları sadece 358 bin
        Sayıları sadece 358 bin
        Sizi de seyahat kaşıntısı tutuyor mu?
        Sizi de seyahat kaşıntısı tutuyor mu?
        Kimler geldi, kimler geçti!
        Kimler geldi, kimler geçti!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Starmer ile görüşecek
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Starmer ile görüşecek
        "Yaşattıkları, beni hasta etti"
        "Yaşattıkları, beni hasta etti"

        Benzer Haberler

        Adana'da terör örgütü DEAŞ sanığına 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi
        Adana'da terör örgütü DEAŞ sanığına 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi
        Hatay'da konteyner yangınında dumandan etkilenen bebek öldü
        Hatay'da konteyner yangınında dumandan etkilenen bebek öldü
        Adana'da ters şeritte ilerleyen sürücüye 10 bin 260 lira ceza uygulandı
        Adana'da ters şeritte ilerleyen sürücüye 10 bin 260 lira ceza uygulandı
        Adana'da trafik denetiminde 184 motosiklet sürücüsüne ceza uygulandı
        Adana'da trafik denetiminde 184 motosiklet sürücüsüne ceza uygulandı
        Adana Otogarı'nda otobüsten inen Fatma'dan haber alınamıyor
        Adana Otogarı'nda otobüsten inen Fatma'dan haber alınamıyor
        Adana'da kaçakçılık operasyonunda 18 şüpheli yakalandı
        Adana'da kaçakçılık operasyonunda 18 şüpheli yakalandı